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Путин подписал указ об установлении Дня наставника - РИА Новости, 01.04.2025
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14:14 01.04.2025 (обновлено: 14:24 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ukaz-2008646383.html
Путин подписал указ об установлении Дня наставника
Путин подписал указ об установлении Дня наставника - РИА Новости, 01.04.2025
Путин подписал указ об установлении Дня наставника
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня наставника 2 марта для популяризации и развития института наставничества, соответствующий... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:14:00+03:00
2025-04-01T14:24:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня наставника 2 марта для популяризации и развития института наставничества, соответствующий документ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов."В целях популяризации и развития института наставничества постановляю: 1. Установить День наставника и отмечать его 2 марта", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 1 апреля.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ об установлении Дня наставника

Путин подписал указ об установлении Дня наставника 2 марта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня наставника 2 марта для популяризации и развития института наставничества, соответствующий документ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях популяризации и развития института наставничества постановляю: 1. Установить День наставника и отмечать его 2 марта", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 1 апреля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Путин подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу
9 ноября 2024, 22:18
 
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