https://ria.ru/20250401/ukaz-2008646383.html

Путин подписал указ об установлении Дня наставника

Путин подписал указ об установлении Дня наставника - РИА Новости, 01.04.2025

Путин подписал указ об установлении Дня наставника

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня наставника 2 марта для популяризации и развития института наставничества, соответствующий... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:14:00+03:00

2025-04-01T14:14:00+03:00

2025-04-01T14:24:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня наставника 2 марта для популяризации и развития института наставничества, соответствующий документ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов."В целях популяризации и развития института наставничества постановляю: 1. Установить День наставника и отмечать его 2 марта", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 1 апреля.

https://ria.ru/20241109/putin-1982874616.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин