https://ria.ru/20250401/ukaz-2008646383.html
Путин подписал указ об установлении Дня наставника
Путин подписал указ об установлении Дня наставника - РИА Новости, 01.04.2025
Путин подписал указ об установлении Дня наставника
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня наставника 2 марта для популяризации и развития института наставничества, соответствующий... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:14:00+03:00
2025-04-01T14:14:00+03:00
2025-04-01T14:24:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня наставника 2 марта для популяризации и развития института наставничества, соответствующий документ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов."В целях популяризации и развития института наставничества постановляю: 1. Установить День наставника и отмечать его 2 марта", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 1 апреля.
https://ria.ru/20241109/putin-1982874616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ об установлении Дня наставника
Путин подписал указ об установлении Дня наставника 2 марта