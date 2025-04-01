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В Ярославле спустя 31 год раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей - РИА Новости, 01.04.2025
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22:01 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/ubiystvo-2008773311.html
В Ярославле спустя 31 год раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей
В Ярославле спустя 31 год раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей - РИА Новости, 01.04.2025
В Ярославле спустя 31 год раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей
Следователи в Ярославской области раскрыли совершенное 31 год назад группой сообщников убийство местного жителя, намеревавшегося ехать в Турцию за покупками,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T22:01:00+03:00
2025-04-01T22:01:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Следователи в Ярославской области раскрыли совершенное 31 год назад группой сообщников убийство местного жителя, намеревавшегося ехать в Турцию за покупками, сообщает СУСК России по региону. "Следственными органами регионального следственного управления раскрыто преступление 31-летней давности", - говорится в сообщении. Обвиняемым по делу проходит 54-летний уроженец Карелии, ему вменяют совершение умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Следствием установлено, что в декабре 1993 года он и трое его соучастников сговорились похитить деньги у знакомого им мужчины, который планировал поехать в Турцию для покупки одежды и имел при себе крупную сумму. Вечером под выдуманным предлогом соучастники на автомобиле вывезли мужчину на безлюдный участок местности в Ленинском районе города Ярославля, где на заднем сидении автомобиля обвиняемый заранее приготовленным шнуром задушил его, а один из его сообщников удерживал жертву. "Далее все четверо соучастников обыскали потерпевшего, похитили принадлежащие последнему денежные средства и иное имущество на общую сумму свыше 5 миллионов неденоминированных рублей, скрылись с места происшествия, выбросив тело потерпевшего в снег в Заволжском районе Ярославля", - говорится в сообщении. По данным СУСК, двое соучастников были задержаны в рамках предварительного следствия и осуждены за совершение грабежа к лишению свободы сроками 4 года и 4 года 6 месяцев. Обвиняемый после совершения убийства скрылся за пределами РФ, в связи с чем был объявлен в международный розыск и по ходатайству следователя в отношении него заочно была избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Личность четвертого участника преступления устанавливается. "Следователями и следователями-криминалистами следственного управления собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - информирует СУСК.
https://ria.ru/20250123/manyak-1995022082.html
https://ria.ru/20241225/maksimov-1991321290.html
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происшествия, ярославль, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославль, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ярославле спустя 31 год раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей

СК раскрыл совершенное в 1993 году убийство мужчины ради пяти миллионов рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Следователи в Ярославской области раскрыли совершенное 31 год назад группой сообщников убийство местного жителя, намеревавшегося ехать в Турцию за покупками, сообщает СУСК России по региону.
"Следственными органами регионального следственного управления раскрыто преступление 31-летней давности", - говорится в сообщении.
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Обвиняемым по делу проходит 54-летний уроженец Карелии, ему вменяют совершение умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Следствием установлено, что в декабре 1993 года он и трое его соучастников сговорились похитить деньги у знакомого им мужчины, который планировал поехать в Турцию для покупки одежды и имел при себе крупную сумму. Вечером под выдуманным предлогом соучастники на автомобиле вывезли мужчину на безлюдный участок местности в Ленинском районе города Ярославля, где на заднем сидении автомобиля обвиняемый заранее приготовленным шнуром задушил его, а один из его сообщников удерживал жертву.
"Далее все четверо соучастников обыскали потерпевшего, похитили принадлежащие последнему денежные средства и иное имущество на общую сумму свыше 5 миллионов неденоминированных рублей, скрылись с места происшествия, выбросив тело потерпевшего в снег в Заволжском районе Ярославля", - говорится в сообщении.
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По данным СУСК, двое соучастников были задержаны в рамках предварительного следствия и осуждены за совершение грабежа к лишению свободы сроками 4 года и 4 года 6 месяцев.
Обвиняемый после совершения убийства скрылся за пределами РФ, в связи с чем был объявлен в международный розыск и по ходатайству следователя в отношении него заочно была избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Личность четвертого участника преступления устанавливается.
"Следователями и следователями-криминалистами следственного управления собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - информирует СУСК.
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