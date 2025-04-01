https://ria.ru/20250401/ubiystvo-2008773311.html

В Ярославле спустя 31 год раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей

В Ярославле спустя 31 год раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей - РИА Новости, 01.04.2025

В Ярославле спустя 31 год раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей

Следователи в Ярославской области раскрыли совершенное 31 год назад группой сообщников убийство местного жителя, намеревавшегося ехать в Турцию за покупками,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T22:01:00+03:00

2025-04-01T22:01:00+03:00

2025-04-01T22:01:00+03:00

происшествия

ярославль

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Следователи в Ярославской области раскрыли совершенное 31 год назад группой сообщников убийство местного жителя, намеревавшегося ехать в Турцию за покупками, сообщает СУСК России по региону. "Следственными органами регионального следственного управления раскрыто преступление 31-летней давности", - говорится в сообщении. Обвиняемым по делу проходит 54-летний уроженец Карелии, ему вменяют совершение умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Следствием установлено, что в декабре 1993 года он и трое его соучастников сговорились похитить деньги у знакомого им мужчины, который планировал поехать в Турцию для покупки одежды и имел при себе крупную сумму. Вечером под выдуманным предлогом соучастники на автомобиле вывезли мужчину на безлюдный участок местности в Ленинском районе города Ярославля, где на заднем сидении автомобиля обвиняемый заранее приготовленным шнуром задушил его, а один из его сообщников удерживал жертву. "Далее все четверо соучастников обыскали потерпевшего, похитили принадлежащие последнему денежные средства и иное имущество на общую сумму свыше 5 миллионов неденоминированных рублей, скрылись с места происшествия, выбросив тело потерпевшего в снег в Заволжском районе Ярославля", - говорится в сообщении. По данным СУСК, двое соучастников были задержаны в рамках предварительного следствия и осуждены за совершение грабежа к лишению свободы сроками 4 года и 4 года 6 месяцев. Обвиняемый после совершения убийства скрылся за пределами РФ, в связи с чем был объявлен в международный розыск и по ходатайству следователя в отношении него заочно была избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Личность четвертого участника преступления устанавливается. "Следователями и следователями-криминалистами следственного управления собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - информирует СУСК.

https://ria.ru/20250123/manyak-1995022082.html

https://ria.ru/20241225/maksimov-1991321290.html

https://ria.ru/20241107/kuzbass-1982424530.html

ярославль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль, россия, следственный комитет россии (ск рф)