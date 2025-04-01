https://ria.ru/20250401/ubiystvo-2008617379.html

В Курской области задержали подозреваемого в убийстве бабушки и ее внука

В Курской области задержали подозреваемого в убийстве бабушки и ее внука - РИА Новости, 01.04.2025

В Курской области задержали подозреваемого в убийстве бабушки и ее внука

Подозреваемый в убийстве бабушки и ее 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области задержан, им оказался 21-летний внук женщины, который нанес... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:43:00+03:00

2025-04-01T12:43:00+03:00

2025-04-01T12:44:00+03:00

происшествия

железногорск

россия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 1 апр – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бабушки и ее 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области задержан, им оказался 21-летний внук женщины, который нанес родственникам множественные удары ножом, сообщили в следственному управлении СК РФ по региону. Ранее в силовых структурах региона сообщали РИА Новости, что в квартире в Железногорске обнаружены тела бабушки и её 10-летнего внука, подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивала полиция. "Железногорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, один из которых является малолетним)", - говорится в Telegram-канале СУСК. Отмечается, что в результате взаимодействия следователей, следователей-криминалистов и сотрудников подразделений МВД преступление раскрыто в короткий срок. "По версии следствия, в ночь на 1 апреля 2025 года подозреваемый, находясь в помещении квартиры дома по улице Ленина города Железногорска, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары ножом своей 72-летней бабушке и 10-летнему двоюродному брату", - уточнили в ведомстве. От полученных телесных повреждений оба потерпевших скончались. "В настоящее время подозреваемый задержан, следователями произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20250331/tarhova-2008373638.html

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россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, железногорск , россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)