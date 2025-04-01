В Курской области задержали подозреваемого в убийстве бабушки и ее внука
По подозрению в убийстве бабушки и внука в Железногорске задержан их родственник
© СУ СК России по Курской области/TelegramСотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области
Сотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области
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КУРСК, 1 апр – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бабушки и ее 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области задержан, им оказался 21-летний внук женщины, который нанес родственникам множественные удары ножом, сообщили в следственному управлении СК РФ по региону.
Ранее в силовых структурах региона сообщали РИА Новости, что в квартире в Железногорске обнаружены тела бабушки и её 10-летнего внука, подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивала полиция.
© СУ СК России по Курской области/TelegramСотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области
Сотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области
"Железногорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, один из которых является малолетним)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что в результате взаимодействия следователей, следователей-криминалистов и сотрудников подразделений МВД преступление раскрыто в короткий срок.
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"По версии следствия, в ночь на 1 апреля 2025 года подозреваемый, находясь в помещении квартиры дома по улице Ленина города Железногорска, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары ножом своей 72-летней бабушке и 10-летнему двоюродному брату", - уточнили в ведомстве.
От полученных телесных повреждений оба потерпевших скончались.
"В настоящее время подозреваемый задержан, следователями произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", - добавили в следственном управлении.
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