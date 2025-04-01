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В Курской области задержали подозреваемого в убийстве бабушки и ее внука - РИА Новости, 01.04.2025
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12:43 01.04.2025 (обновлено: 12:44 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ubiystvo-2008617379.html
В Курской области задержали подозреваемого в убийстве бабушки и ее внука
В Курской области задержали подозреваемого в убийстве бабушки и ее внука - РИА Новости, 01.04.2025
В Курской области задержали подозреваемого в убийстве бабушки и ее внука
Подозреваемый в убийстве бабушки и ее 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области задержан, им оказался 21-летний внук женщины, который нанес... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:43:00+03:00
2025-04-01T12:44:00+03:00
происшествия
железногорск
россия
курская область
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КУРСК, 1 апр – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бабушки и ее 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области задержан, им оказался 21-летний внук женщины, который нанес родственникам множественные удары ножом, сообщили в следственному управлении СК РФ по региону. Ранее в силовых структурах региона сообщали РИА Новости, что в квартире в Железногорске обнаружены тела бабушки и её 10-летнего внука, подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивала полиция. "Железногорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, один из которых является малолетним)", - говорится в Telegram-канале СУСК. Отмечается, что в результате взаимодействия следователей, следователей-криминалистов и сотрудников подразделений МВД преступление раскрыто в короткий срок. "По версии следствия, в ночь на 1 апреля 2025 года подозреваемый, находясь в помещении квартиры дома по улице Ленина города Железногорска, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары ножом своей 72-летней бабушке и 10-летнему двоюродному брату", - уточнили в ведомстве. От полученных телесных повреждений оба потерпевших скончались. "В настоящее время подозреваемый задержан, следователями произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", - добавили в следственном управлении.
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происшествия, железногорск , россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Железногорск , Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области задержали подозреваемого в убийстве бабушки и ее внука

По подозрению в убийстве бабушки и внука в Железногорске задержан их родственник

© СУ СК России по Курской области/TelegramСотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области
Сотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© СУ СК России по Курской области/Telegram
Сотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области
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КУРСК, 1 апр – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бабушки и ее 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области задержан, им оказался 21-летний внук женщины, который нанес родственникам множественные удары ножом, сообщили в следственному управлении СК РФ по региону.
Ранее в силовых структурах региона сообщали РИА Новости, что в квартире в Железногорске обнаружены тела бабушки и её 10-летнего внука, подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивала полиция.
© СУ СК России по Курской области/TelegramСотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области
Сотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© СУ СК России по Курской области/Telegram
Сотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области
"Железногорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, один из которых является малолетним)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что в результате взаимодействия следователей, следователей-криминалистов и сотрудников подразделений МВД преступление раскрыто в короткий срок.
«
"По версии следствия, в ночь на 1 апреля 2025 года подозреваемый, находясь в помещении квартиры дома по улице Ленина города Железногорска, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары ножом своей 72-летней бабушке и 10-летнему двоюродному брату", - уточнили в ведомстве.
От полученных телесных повреждений оба потерпевших скончались.
"В настоящее время подозреваемый задержан, следователями произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", - добавили в следственном управлении.
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ПроисшествияЖелезногорскРоссияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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