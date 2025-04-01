https://ria.ru/20250401/turisty-2008741154.html

Европейские туристы планируют меньше ездить в США при Трампе, пишут СМИ

Европейские туристы планируют меньше ездить в США при Трампе, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2025

Европейские туристы планируют меньше ездить в США при Трампе, пишут СМИ

Путешественники из Европы напуганы политикой президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов и потому планируют свой летний отдых в странах... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:12:00+03:00

2025-04-01T18:12:00+03:00

2025-04-01T18:57:00+03:00

сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Путешественники из Европы напуганы политикой президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов и потому планируют свой летний отдых в странах Южной Америки, Канаде и Египте вместо Соединенных Штатов, число бронирований гостиничных номеров в США из Европы на лето 2025 года сократилось на четверть, передает агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора французской гостиничной группы Accor Себастьяна Базена. "(Число - ред.) предварительных бронирований из Европы в США этим летом сократилось на 25 процентов, так как путешественники, напуганные жесткой миграционной политикой президента США Дональда Трампа, выбирают другие направления... Вместо США путешественники предпочитают посещать такие места, как Канада, Южная Америка и Египет", - говорится в сообщении агентства. Как заявил агентству генеральный директор Accor, задержания туристов на границе США создали "негативный резонанс", который уже начал сказываться на планировании летних поездок. Ранее газета New York Times сообщала, что все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных ограничений и жесткой общей политики администрации Трампа. Также газета ранее сообщала, что американские власти рассматривают возможность ужесточить въезд в страну для граждан из 43 государств.

https://ria.ru/20250326/tramp-2007478796.html

https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html

сша

европа

южная америка

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сша, европа, южная америка, дональд трамп, в мире