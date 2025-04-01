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Умер актер из сериала "След" Рашид Тугушев
Умер актер из сериала "След" Рашид Тугушев - РИА Новости, 01.04.2025
Умер актер из сериала "След" Рашид Тугушев
Российский актер и режиссер Рашид Тугушев ушел из жизни в возрасте 63 лет, о его смерти сообщила художник-кукольник, член Творческого союза художников России... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T22:13:00+03:00
2025-04-01T22:13:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский актер и режиссер Рашид Тугушев ушел из жизни в возрасте 63 лет, о его смерти сообщила художник-кукольник, член Творческого союза художников России Светлана Румянцева на своей странице "ВКонтакте"."Мои друзья уходят... <...> А вчера ушел Рашид Тугушев", — говорится в ее публикации 29 марта.Информация о смерти артиста 28 марта также появилась на сайте КиноТеатр.ру.Тугушев родился в 1961 году. В 1987-м завершил обучение в Школе-студии МХАТ по специальности "Актер драматического театра и кино", затем стажировался у Анатолия Васильева во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева.Среди известных работ Тугушева сериалы "Кодекс чести", "Частный детектив", "Марш Турецкого", "Каменская" и "След". Он также поставил множество спектаклей, включая "Тьму" по Леониду Андрееву в театре "Современник", и "Любовь до гроба" Альдо Николаи в Горьковском драматическом театре. В 1989 году создал "Московский Маленький Театр" на базе "Центра эксцентрики Александра Жеромского".
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новости культуры, рашид тугушев
Культура, Новости культуры, Рашид Тугушев
Умер актер из сериала "След" Рашид Тугушев
Актер из сериалов "След" и "Каменская" Рашид Тугушев умер в возрасте 63 лет