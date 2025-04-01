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Умер актер из сериала "След" Рашид Тугушев - РИА Новости, 01.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:13 01.04.2025 (обновлено: 23:14 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/tugushev-2008774486.html
Умер актер из сериала "След" Рашид Тугушев
Умер актер из сериала "След" Рашид Тугушев - РИА Новости, 01.04.2025
Умер актер из сериала "След" Рашид Тугушев
Российский актер и режиссер Рашид Тугушев ушел из жизни в возрасте 63 лет, о его смерти сообщила художник-кукольник, член Творческого союза художников России... РИА Новости, 01.04.2025
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культура
новости культуры
рашид тугушев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский актер и режиссер Рашид Тугушев ушел из жизни в возрасте 63 лет, о его смерти сообщила художник-кукольник, член Творческого союза художников России Светлана Румянцева на своей странице "ВКонтакте"."Мои друзья уходят... &lt;...&gt; А вчера ушел Рашид Тугушев", — говорится в ее публикации 29 марта.Информация о смерти артиста 28 марта также появилась на сайте КиноТеатр.ру.Тугушев родился в 1961 году. В 1987-м завершил обучение в Школе-студии МХАТ по специальности "Актер драматического театра и кино", затем стажировался у Анатолия Васильева во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева.Среди известных работ Тугушева сериалы "Кодекс чести", "Частный детектив", "Марш Турецкого", "Каменская" и "След". Он также поставил множество спектаклей, включая "Тьму" по Леониду Андрееву в театре "Современник", и "Любовь до гроба" Альдо Николаи в Горьковском драматическом театре. В 1989 году создал "Московский Маленький Театр" на базе "Центра эксцентрики Александра Жеромского".
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новости культуры, рашид тугушев
Культура, Новости культуры, Рашид Тугушев
Умер актер из сериала "След" Рашид Тугушев

Актер из сериалов "След" и "Каменская" Рашид Тугушев умер в возрасте 63 лет

© Фото : kino-teatr.ruКадр из сериала "Частный детектив"
Кадр из сериала Частный детектив - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : kino-teatr.ru
Кадр из сериала "Частный детектив". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский актер и режиссер Рашид Тугушев ушел из жизни в возрасте 63 лет, о его смерти сообщила художник-кукольник, член Творческого союза художников России Светлана Румянцева на своей странице "ВКонтакте".
"Мои друзья уходят... <...> А вчера ушел Рашид Тугушев", — говорится в ее публикации 29 марта.
Информация о смерти артиста 28 марта также появилась на сайте КиноТеатр.ру.
Тугушев родился в 1961 году. В 1987-м завершил обучение в Школе-студии МХАТ по специальности "Актер драматического театра и кино", затем стажировался у Анатолия Васильева во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева.
Среди известных работ Тугушева сериалы "Кодекс чести", "Частный детектив", "Марш Турецкого", "Каменская" и "След". Он также поставил множество спектаклей, включая "Тьму" по Леониду Андрееву в театре "Современник", и "Любовь до гроба" Альдо Николаи в Горьковском драматическом театре. В 1989 году создал "Московский Маленький Театр" на базе "Центра эксцентрики Александра Жеромского".
 
КультураНовости культурыРашид Тугушев
 
 
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