Рейтинг@Mail.ru
Москвичка хотела взыскать с ЦУМа 258 тысяч рублей из-за отклеенной подошвы - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/tsum-2008574671.html
Москвичка хотела взыскать с ЦУМа 258 тысяч рублей из-за отклеенной подошвы
Москвичка хотела взыскать с ЦУМа 258 тысяч рублей из-за отклеенной подошвы - РИА Новости, 01.04.2025
Москвичка хотела взыскать с ЦУМа 258 тысяч рублей из-за отклеенной подошвы
Таганский суд Москвы отказался взыскать 258 тысяч рублей с магазина ЦУМ за ботфорты Valentino Garavani, у которых отклеилась подошва в ходе эксплуатации,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:10:00+03:00
2025-04-01T10:10:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983269662_78:0:1500:800_1920x0_80_0_0_79e1690b6b4602fdc94b3c0165ebd5bb.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы отказался взыскать 258 тысяч рублей с магазина ЦУМ за ботфорты Valentino Garavani, у которых отклеилась подошва в ходе эксплуатации, сообщили РИА Новости в суде. "Решением Таганского районного суда Москвы отказано в удовлетворении требований по иску управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве к ОАО "ТД ЦУМ", - сообщили в суде. Ранее РИА Новости выяснило из материалов дела (имеются в распоряжении агентства), что жительница столицы год назад приобрела в ЦУМе ботфорты итальянской марки Valentino Garavani за 48 тысяч рублей. Спустя 10 выходов в свет покупательница обнаружила, что у сапог стала отклеиваться подошва. Кроме того, она заметила, что подкладка отходит от голенища, а из швов внутри торчат нитки и мешают застегивать молнию. Сама же молния на левом сапоге находилась не симметрично правому. Несмотря на то, что на ботфорты была дана гарантия два года, магазин отказался вернуть деньги или заменить пару. Тогда девушка обратилась в управление Роспотребнадзора по Москве, в заявлении она указала все дефекты, которые возникли на сапогах в процессе носки. Представители Роспотребнадзора в свою очередь подали иск в ее интересах в Таганский суд Москвы. В исковом заявлении Роспотребнадзор просил взыскать с ответчика стоимость обуви, неустойку, штраф, а также компенсировать моральный вред, всего на сумму 258 тысяч 446 рублей 56 копеек. Представители ЦУМа утверждали в суде, что товар был надлежащего качества, а недостатки возникли в ходе эксплуатации. Суд изучил материалы и назначил товароведческую экспертизу. Экспертиза показала, что дефекты возникли во время носки сапог.
https://ria.ru/20250121/khomyak-1994769664.html
https://ria.ru/20240817/sozhitel-1966740497.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983269662_256:0:1323:800_1920x0_80_0_0_d8e7f00b682e1ab70d3488d710f020be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Москвичка хотела взыскать с ЦУМа 258 тысяч рублей из-за отклеенной подошвы

Суд отказал москвичке взыскать с ЦУМа 258 тысяч рублей за сапоги Valentino

© Фото : mos.ruЦентральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве
Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : mos.ru
Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы отказался взыскать 258 тысяч рублей с магазина ЦУМ за ботфорты Valentino Garavani, у которых отклеилась подошва в ходе эксплуатации, сообщили РИА Новости в суде.
"Решением Таганского районного суда Москвы отказано в удовлетворении требований по иску управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве к ОАО "ТД ЦУМ", - сообщили в суде.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Бизнесмен отсудил 2,5 миллиона рублей у партнера игры Hamster Kombat
21 января, 12:11
Ранее РИА Новости выяснило из материалов дела (имеются в распоряжении агентства), что жительница столицы год назад приобрела в ЦУМе ботфорты итальянской марки Valentino Garavani за 48 тысяч рублей. Спустя 10 выходов в свет покупательница обнаружила, что у сапог стала отклеиваться подошва. Кроме того, она заметила, что подкладка отходит от голенища, а из швов внутри торчат нитки и мешают застегивать молнию. Сама же молния на левом сапоге находилась не симметрично правому.
Несмотря на то, что на ботфорты была дана гарантия два года, магазин отказался вернуть деньги или заменить пару.
Тогда девушка обратилась в управление Роспотребнадзора по Москве, в заявлении она указала все дефекты, которые возникли на сапогах в процессе носки. Представители Роспотребнадзора в свою очередь подали иск в ее интересах в Таганский суд Москвы.
В исковом заявлении Роспотребнадзор просил взыскать с ответчика стоимость обуви, неустойку, штраф, а также компенсировать моральный вред, всего на сумму 258 тысяч 446 рублей 56 копеек.
Представители ЦУМа утверждали в суде, что товар был надлежащего качества, а недостатки возникли в ходе эксплуатации.
Суд изучил материалы и назначил товароведческую экспертизу. Экспертиза показала, что дефекты возникли во время носки сапог.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Сожитель москвички, отсудившей у него собаку, хочет вернуть деньги
17 августа 2024, 10:08
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала