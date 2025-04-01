https://ria.ru/20250401/tsum-2008574671.html

Москвичка хотела взыскать с ЦУМа 258 тысяч рублей из-за отклеенной подошвы

Москвичка хотела взыскать с ЦУМа 258 тысяч рублей из-за отклеенной подошвы - РИА Новости, 01.04.2025

Москвичка хотела взыскать с ЦУМа 258 тысяч рублей из-за отклеенной подошвы

Таганский суд Москвы отказался взыскать 258 тысяч рублей с магазина ЦУМ за ботфорты Valentino Garavani, у которых отклеилась подошва в ходе эксплуатации,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:10:00+03:00

2025-04-01T10:10:00+03:00

2025-04-01T10:10:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы отказался взыскать 258 тысяч рублей с магазина ЦУМ за ботфорты Valentino Garavani, у которых отклеилась подошва в ходе эксплуатации, сообщили РИА Новости в суде. "Решением Таганского районного суда Москвы отказано в удовлетворении требований по иску управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве к ОАО "ТД ЦУМ", - сообщили в суде. Ранее РИА Новости выяснило из материалов дела (имеются в распоряжении агентства), что жительница столицы год назад приобрела в ЦУМе ботфорты итальянской марки Valentino Garavani за 48 тысяч рублей. Спустя 10 выходов в свет покупательница обнаружила, что у сапог стала отклеиваться подошва. Кроме того, она заметила, что подкладка отходит от голенища, а из швов внутри торчат нитки и мешают застегивать молнию. Сама же молния на левом сапоге находилась не симметрично правому. Несмотря на то, что на ботфорты была дана гарантия два года, магазин отказался вернуть деньги или заменить пару. Тогда девушка обратилась в управление Роспотребнадзора по Москве, в заявлении она указала все дефекты, которые возникли на сапогах в процессе носки. Представители Роспотребнадзора в свою очередь подали иск в ее интересах в Таганский суд Москвы. В исковом заявлении Роспотребнадзор просил взыскать с ответчика стоимость обуви, неустойку, штраф, а также компенсировать моральный вред, всего на сумму 258 тысяч 446 рублей 56 копеек. Представители ЦУМа утверждали в суде, что товар был надлежащего качества, а недостатки возникли в ходе эксплуатации. Суд изучил материалы и назначил товароведческую экспертизу. Экспертиза показала, что дефекты возникли во время носки сапог.

https://ria.ru/20250121/khomyak-1994769664.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)