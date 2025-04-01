https://ria.ru/20250401/tsentr-2008759154.html

В ЦФО открылся первый мультибрендовый центр белорусской техники

В ЦФО открылся первый мультибрендовый центр белорусской техники - РИА Новости, 01.04.2025

В ЦФО открылся первый мультибрендовый центр белорусской техники

Открытие первого в Центральном федеральном округе мультибрендового центра сельскохозяйственной техники состоялось в Рязанской области, там представлена... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:44:00+03:00

2025-04-01T19:44:00+03:00

2025-04-01T19:44:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Открытие первого в Центральном федеральном округе мультибрендового центра сельскохозяйственной техники состоялось в Рязанской области, там представлена продукция российского и белорусского производства, сообщило правительство региона. "Сегодня большое событие для Рязанской области и для всей центральной России. Совместно с белорусскими партнерами открываем первый мультибрендовый центр сельхозтехники в Центральном федеральном округе. Регион и Республику связывают давние дружеские отношения. Белорусская техника давно прекрасно себя зарекомендовала по эффективности и надежности, конкурентная по цене. Уверен, что центр будет востребован и у рязанских сельхозпредприятий, и у аграриев из других регионов", - приводит слова губернатора Рязанской области Павла Малкова его пресс-служба. Центр создан на базе ООО "Старожиловоагроснаб", в нем представлено более 500 образцов белорусской и российской сельскохозяйственной техники: от комбайнов и тракторов до прицепных агрегатов и комплектующих. Заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц отметил важность того, что запуск центра состоялся накануне Дня единения народов России и Белоруссии. "Открытие Мультибрендового центра говорит об исключительной значимости работы, которая проведена нами для развития белорусско-российских отношений. Уверен, что это событие придаст новый импульс и социально-экономическому развитию региона. Гордимся продукцией машиностроения, которую производят наши коллеги", – приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20250401/reabilitatsiya-2008579781.html

https://ria.ru/20250324/malkov-2007054986.html

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рязанская область, россия, белоруссия, павел малков, белгоспищепром