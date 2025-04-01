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ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть районы на юге сектора - РИА Новости, 01.04.2025
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14:40 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/tsakhal-2008658397.html
ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть районы на юге сектора
ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть районы на юге сектора - РИА Новости, 01.04.2025
ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть районы на юге сектора
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов на юге сектора Газа к эвакуации в гуманитарную зону в Аль-Маваси, заявил арабоязычный представитель... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:40:00+03:00
2025-04-01T14:40:00+03:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов на юге сектора Газа к эвакуации в гуманитарную зону в Аль-Маваси, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. В прошлую субботу израильская армия объявила о начале наземной операции в районе Рафаха с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газа. "Жителям Газы в муниципалитетах Рафах, Ан-Наср и Аль-Шавка, восточных и западных частях региона, а также в районах Аль-Салам, Аль-Манара и Кизан Аль-Наджар, мы повторяем наши срочные предупреждения и оповещения - будьте осторожны! В целях вашей безопасности вам необходимо немедленно перебраться в гуманитарную зону в Аль-Маваси", - говорится в заявлении Адраи в соцсети Х. Представитель ЦАХАЛ призвал жителей как можно быстрее покинуть упомянутые территории и не поддаваться на попытки ХАМАС противостоять перемещению. Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250327/oae-2007592728.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть районы на юге сектора

ЦАХАЛ призвала жителей Газы срочно покинуть районы на юге сектора

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов на юге сектора Газа к эвакуации в гуманитарную зону в Аль-Маваси, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.
В прошлую субботу израильская армия объявила о начале наземной операции в районе Рафаха с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газа.
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"Жителям Газы в муниципалитетах Рафах, Ан-Наср и Аль-Шавка, восточных и западных частях региона, а также в районах Аль-Салам, Аль-Манара и Кизан Аль-Наджар, мы повторяем наши срочные предупреждения и оповещения - будьте осторожны! В целях вашей безопасности вам необходимо немедленно перебраться в гуманитарную зону в Аль-Маваси", - говорится в заявлении Адраи в соцсети Х.
Представитель ЦАХАЛ призвал жителей как можно быстрее покинуть упомянутые территории и не поддаваться на попытки ХАМАС противостоять перемещению.
Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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В миреИзраильРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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