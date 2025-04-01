https://ria.ru/20250401/tsakhal-2008658397.html

ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть районы на юге сектора

ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть районы на юге сектора - РИА Новости, 01.04.2025

ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть районы на юге сектора

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов на юге сектора Газа к эвакуации в гуманитарную зону в Аль-Маваси, заявил арабоязычный представитель... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:40:00+03:00

2025-04-01T14:40:00+03:00

2025-04-01T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов на юге сектора Газа к эвакуации в гуманитарную зону в Аль-Маваси, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. В прошлую субботу израильская армия объявила о начале наземной операции в районе Рафаха с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газа. "Жителям Газы в муниципалитетах Рафах, Ан-Наср и Аль-Шавка, восточных и западных частях региона, а также в районах Аль-Салам, Аль-Манара и Кизан Аль-Наджар, мы повторяем наши срочные предупреждения и оповещения - будьте осторожны! В целях вашей безопасности вам необходимо немедленно перебраться в гуманитарную зону в Аль-Маваси", - говорится в заявлении Адраи в соцсети Х. Представитель ЦАХАЛ призвал жителей как можно быстрее покинуть упомянутые территории и не поддаваться на попытки ХАМАС противостоять перемещению. Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

https://ria.ru/20250327/oae-2007592728.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году