ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть районы на юге сектора
ЦАХАЛ призвала жителей Газы срочно покинуть районы на юге сектора
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов на юге сектора Газа к эвакуации в гуманитарную зону в Аль-Маваси, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.
В прошлую субботу израильская армия объявила о начале наземной операции в районе Рафаха с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газа.
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"Жителям Газы в муниципалитетах Рафах, Ан-Наср и Аль-Шавка, восточных и западных частях региона, а также в районах Аль-Салам, Аль-Манара и Кизан Аль-Наджар, мы повторяем наши срочные предупреждения и оповещения - будьте осторожны! В целях вашей безопасности вам необходимо немедленно перебраться в гуманитарную зону в Аль-Маваси", - говорится в заявлении Адраи в соцсети Х.
Представитель ЦАХАЛ призвал жителей как можно быстрее покинуть упомянутые территории и не поддаваться на попытки ХАМАС противостоять перемещению.
Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.