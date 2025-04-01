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Убил невесту: реальная история шпиона из знаменитого советского фильма - РИА Новости, 01.04.2025
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18:53 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/trianon-2008643270.html
Убил невесту: реальная история шпиона из знаменитого советского фильма
Убил невесту: реальная история шпиона из знаменитого советского фильма - РИА Новости, 01.04.2025
Убил невесту: реальная история шпиона из знаменитого советского фильма
В августе 1984 года улицы городов опустели: советские граждане спешили домой посмотреть очередную серию шпионского детектива "ТАСС уполномочен заявить..."... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:53:00+03:00
2025-04-01T18:53:00+03:00
колумбия
севастополь
борис клюев
александр огородников
ссср
центральное разведывательное управление (цру)
мгимо
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В августе 1984 года улицы городов опустели: советские граждане спешили домой посмотреть очередную серию шпионского детектива "ТАСС уполномочен заявить...". Успех у 10-серийной картины был феноменальный.Мало кто в те времена знал, что в основу фильма была положена реальная история, накалом страстей ничуть не уступавшая телевизионному сериалу. Прототипом шпиона в фильме, прекрасно сыгранного Борисом Клюевым, был реальный американский агент ЦРУ Александр Огородник, работавший под псевдонимом "Трианон", которого разоблачили в 1977 году.В толстенном деле, собранном советской контрразведкой, Огородник фигурировал как "Агроном".Любвеобильный дипломатАлександр Огородник родился в 1939 году в Севастополе в семье кадрового морского офицера. Решив стать военным, он пошёл в Высшее инженерно-техническое училище им. Фрунзе.Но из-за проблем со здоровьем, у него резко ухудшилось зрение, ему пришлось полностью сменить сферу деятельности.Ему повезло воспользоваться квотой и стать студентом престижного Института международных отношений. В МГИМО Огородник хорошо учился и несколько курсов даже окончил экстерном. Уже во время учебы за ним укрепилась слава соблазнителя женских сердец.Он довольно быстро сделал предложение красавице-студентке МГИМО из обеспеченной дипломатической семьи Александре Арутюнян, обзаведясь нужными связями.Его вместе с молодой супругой отправился на работу в Колумбию по линии МИДа. Правда, полученная должность второго секретаря посольства Огородника не устраивала, он считал, что его недооценивают, и он достоин куда большего.Свои обиды он с лихвой компенсировал победами на любовном фронте, заводя тайные романы с женами своих коллег.Медовая ловушкаЖенщины и сыграли роковую роль в жизни Огородника. Второй секретарь волочился практически за каждой юбкой. Вскоре о "герое-любовнике" из советского посольства узнали в ЦРУ.Тут же на любовном горизонте Александра появилась профессиональная обольстительница Пилар Суарес Баркала, и посольский секретарь угодил с головой в классическую "медовую ловушку".Тайно посещая с эффектной испанкой кафе, рестораны, отель "Хилтон". Мужчине даже не приходило в голову, что эти его пылкие встречи с Пилар методично фиксируются на пленку сотрудниками ЦРУ.Через некоторое время Пилар уже познакомила Александра со своими американскими друзьями. И мужчина быстро согласился на вербовку, купившись на большие деньги и возможность позже сбежать на Запад.Сотрудники ЦРУ обучили Огородника всем шпионским секретам: тайники, явки, пароли, расшифровка радиопередач, использование спецтехники.Убийство невестыВ декабре 1974 года после завершения дипломатической миссии Огородник вернулся в СССР уже в качестве агента ЦРУ. Он получает хорошую должность в МИДе, где есть доступ к важным секретным документам.Разведясь с женой, он некоторое время сожительствует со своей невестой Ольгой Серовой, но свадьба так и не состоялась. Через полгода Ольга тяжело заболела гриппом и после осложнения так и не оправилась.Подробности гибели Серовой станут известны лишь через несколько лет, когда после эксгума̲ции в тканях ее тела найдут остатки яда. А это означало лишь одно: любовник регулярно подмешивал ей в пищу микроскопические дозы отравы.Вероятнее всего, женщина начала подозревать своего возлюбленного и догадываться, что тот ведет двойную игру.И снова ядТем временем в КГБ пришла ориентировка от агента чешской разведки Карела Кёхера, проникшего в ЦРУ, который передал советским коллегам информацию о вербовке советского дипломата в Колумбии под агентурной кличкой Трианон.Три человека оказались под подозрением, в числе которых и Огородник. Благодаря оперативным действиям контрразведчикам удалось разоблачить предателя. В планах было сделать из Огородника двойного агента, но во время ареста всё пошло наперекосяк….Арест шпиона происходил практически так же, как и в телесериале. Под давлением найденных улик Огородник заявил, что готов признать свою вину. Написав первую строку чистосердечного признания, шпион в какой-то момент щелкнул авторучкой, выхватил из нее капсулу с ядом и сунул ее в рот.Тем не менее, как и в фильме, американцы вовремя не узнали о провале агента и попытались оставить для него передачу в тайнике на Лужнецком мосту. Нашим контрразведчикам во время закладки пакета удалось задержать сотрудницу ЦРУ под прикрытием — Марту Петерсон.Таков финал этой реальной шпионской истории, легшей в основу одного из лучших советских телесериалов.
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колумбия, севастополь, борис клюев, александр огородников, ссср, центральное разведывательное управление (цру), мгимо
Колумбия, Севастополь, Борис Клюев, Александр Огородников, СССР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), МГИМО

Убил невесту: реальная история шпиона из знаменитого советского фильма

© Public domainАлександр Огородник
Александр Огородник - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Public domain
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В августе 1984 года улицы городов опустели: советские граждане спешили домой посмотреть очередную серию шпионского детектива "ТАСС уполномочен заявить...". Успех у 10-серийной картины был феноменальный.
Мало кто в те времена знал, что в основу фильма была положена реальная история, накалом страстей ничуть не уступавшая телевизионному сериалу. Прототипом шпиона в фильме, прекрасно сыгранного Борисом Клюевым, был реальный американский агент ЦРУ Александр Огородник, работавший под псевдонимом "Трианон", которого разоблачили в 1977 году.
© Киностудия им. М. Горького (1984)Борис Клюев в сериале "ТАСС уполномочен заявить..."
Борис Клюев в сериале ТАСС уполномочен заявить... - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Киностудия им. М. Горького (1984)
Борис Клюев в сериале "ТАСС уполномочен заявить..."
В толстенном деле, собранном советской контрразведкой, Огородник фигурировал как "Агроном".

Любвеобильный дипломат

Александр Огородник родился в 1939 году в Севастополе в семье кадрового морского офицера. Решив стать военным, он пошёл в Высшее инженерно-техническое училище им. Фрунзе.
Но из-за проблем со здоровьем, у него резко ухудшилось зрение, ему пришлось полностью сменить сферу деятельности.
Ему повезло воспользоваться квотой и стать студентом престижного Института международных отношений. В МГИМО Огородник хорошо учился и несколько курсов даже окончил экстерном. Уже во время учебы за ним укрепилась слава соблазнителя женских сердец.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
Он довольно быстро сделал предложение красавице-студентке МГИМО из обеспеченной дипломатической семьи Александре Арутюнян, обзаведясь нужными связями.
Его вместе с молодой супругой отправился на работу в Колумбию по линии МИДа. Правда, полученная должность второго секретаря посольства Огородника не устраивала, он считал, что его недооценивают, и он достоин куда большего.
Свои обиды он с лихвой компенсировал победами на любовном фронте, заводя тайные романы с женами своих коллег.

Медовая ловушка

Женщины и сыграли роковую роль в жизни Огородника. Второй секретарь волочился практически за каждой юбкой. Вскоре о "герое-любовнике" из советского посольства узнали в ЦРУ.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisШтаб-квартира ЦРУ
Штаб-квартира ЦРУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Штаб-квартира ЦРУ
Тут же на любовном горизонте Александра появилась профессиональная обольстительница Пилар Суарес Баркала, и посольский секретарь угодил с головой в классическую "медовую ловушку".
Тайно посещая с эффектной испанкой кафе, рестораны, отель "Хилтон". Мужчине даже не приходило в голову, что эти его пылкие встречи с Пилар методично фиксируются на пленку сотрудниками ЦРУ.
Через некоторое время Пилар уже познакомила Александра со своими американскими друзьями. И мужчина быстро согласился на вербовку, купившись на большие деньги и возможность позже сбежать на Запад.
© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия
Сотрудники ЦРУ обучили Огородника всем шпионским секретам: тайники, явки, пароли, расшифровка радиопередач, использование спецтехники.

Убийство невесты

В декабре 1974 года после завершения дипломатической миссии Огородник вернулся в СССР уже в качестве агента ЦРУ. Он получает хорошую должность в МИДе, где есть доступ к важным секретным документам.
Разведясь с женой, он некоторое время сожительствует со своей невестой Ольгой Серовой, но свадьба так и не состоялась. Через полгода Ольга тяжело заболела гриппом и после осложнения так и не оправилась.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Подробности гибели Серовой станут известны лишь через несколько лет, когда после эксгума̲ции в тканях ее тела найдут остатки яда. А это означало лишь одно: любовник регулярно подмешивал ей в пищу микроскопические дозы отравы.
Вероятнее всего, женщина начала подозревать своего возлюбленного и догадываться, что тот ведет двойную игру.

И снова яд

Тем временем в КГБ пришла ориентировка от агента чешской разведки Карела Кёхера, проникшего в ЦРУ, который передал советским коллегам информацию о вербовке советского дипломата в Колумбии под агентурной кличкой Трианон.
CC BY-SA 4.0 / Ronald Kessler / Author Ronald Kessler interviewing Karl and Hana Koecher in PragueКарел Кёхер
Карел Кёхер - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Ronald Kessler / Author Ronald Kessler interviewing Karl and Hana Koecher in Prague
Карел Кёхер
Три человека оказались под подозрением, в числе которых и Огородник. Благодаря оперативным действиям контрразведчикам удалось разоблачить предателя. В планах было сделать из Огородника двойного агента, но во время ареста всё пошло наперекосяк….
Арест шпиона происходил практически так же, как и в телесериале. Под давлением найденных улик Огородник заявил, что готов признать свою вину. Написав первую строку чистосердечного признания, шпион в какой-то момент щелкнул авторучкой, выхватил из нее капсулу с ядом и сунул ее в рот.
Тем не менее, как и в фильме, американцы вовремя не узнали о провале агента и попытались оставить для него передачу в тайнике на Лужнецком мосту. Нашим контрразведчикам во время закладки пакета удалось задержать сотрудницу ЦРУ под прикрытием — Марту Петерсон.
© РИА Новости / Евгений Комаров | Перейти в медиабанкВячеслав Тихонов и Юрий Соломин в фильме "ТАСС уполномочен заявить"
Вячеслав Тихонов и Юрий Соломин в фильме ТАСС уполномочен заявить - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Евгений Комаров
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Вячеслав Тихонов и Юрий Соломин в фильме "ТАСС уполномочен заявить"
Таков финал этой реальной шпионской истории, легшей в основу одного из лучших советских телесериалов.
 
КолумбияСевастопольБорис КлюевАлександр ОгородниковСССРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МГИМО
 
 
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