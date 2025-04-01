https://ria.ru/20250401/trianon-2008643270.html

Убил невесту: реальная история шпиона из знаменитого советского фильма

Убил невесту: реальная история шпиона из знаменитого советского фильма - РИА Новости, 01.04.2025

Убил невесту: реальная история шпиона из знаменитого советского фильма

В августе 1984 года улицы городов опустели: советские граждане спешили домой посмотреть очередную серию шпионского детектива "ТАСС уполномочен заявить..."... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:53:00+03:00

2025-04-01T18:53:00+03:00

2025-04-01T18:53:00+03:00

колумбия

севастополь

борис клюев

александр огородников

ссср

центральное разведывательное управление (цру)

мгимо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008652119_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_dd11e6ab9c2410c20e0a9ba241c7fcfd.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В августе 1984 года улицы городов опустели: советские граждане спешили домой посмотреть очередную серию шпионского детектива "ТАСС уполномочен заявить...". Успех у 10-серийной картины был феноменальный.Мало кто в те времена знал, что в основу фильма была положена реальная история, накалом страстей ничуть не уступавшая телевизионному сериалу. Прототипом шпиона в фильме, прекрасно сыгранного Борисом Клюевым, был реальный американский агент ЦРУ Александр Огородник, работавший под псевдонимом "Трианон", которого разоблачили в 1977 году.В толстенном деле, собранном советской контрразведкой, Огородник фигурировал как "Агроном".Любвеобильный дипломатАлександр Огородник родился в 1939 году в Севастополе в семье кадрового морского офицера. Решив стать военным, он пошёл в Высшее инженерно-техническое училище им. Фрунзе.Но из-за проблем со здоровьем, у него резко ухудшилось зрение, ему пришлось полностью сменить сферу деятельности.Ему повезло воспользоваться квотой и стать студентом престижного Института международных отношений. В МГИМО Огородник хорошо учился и несколько курсов даже окончил экстерном. Уже во время учебы за ним укрепилась слава соблазнителя женских сердец.Он довольно быстро сделал предложение красавице-студентке МГИМО из обеспеченной дипломатической семьи Александре Арутюнян, обзаведясь нужными связями.Его вместе с молодой супругой отправился на работу в Колумбию по линии МИДа. Правда, полученная должность второго секретаря посольства Огородника не устраивала, он считал, что его недооценивают, и он достоин куда большего.Свои обиды он с лихвой компенсировал победами на любовном фронте, заводя тайные романы с женами своих коллег.Медовая ловушкаЖенщины и сыграли роковую роль в жизни Огородника. Второй секретарь волочился практически за каждой юбкой. Вскоре о "герое-любовнике" из советского посольства узнали в ЦРУ.Тут же на любовном горизонте Александра появилась профессиональная обольстительница Пилар Суарес Баркала, и посольский секретарь угодил с головой в классическую "медовую ловушку".Тайно посещая с эффектной испанкой кафе, рестораны, отель "Хилтон". Мужчине даже не приходило в голову, что эти его пылкие встречи с Пилар методично фиксируются на пленку сотрудниками ЦРУ.Через некоторое время Пилар уже познакомила Александра со своими американскими друзьями. И мужчина быстро согласился на вербовку, купившись на большие деньги и возможность позже сбежать на Запад.Сотрудники ЦРУ обучили Огородника всем шпионским секретам: тайники, явки, пароли, расшифровка радиопередач, использование спецтехники.Убийство невестыВ декабре 1974 года после завершения дипломатической миссии Огородник вернулся в СССР уже в качестве агента ЦРУ. Он получает хорошую должность в МИДе, где есть доступ к важным секретным документам.Разведясь с женой, он некоторое время сожительствует со своей невестой Ольгой Серовой, но свадьба так и не состоялась. Через полгода Ольга тяжело заболела гриппом и после осложнения так и не оправилась.Подробности гибели Серовой станут известны лишь через несколько лет, когда после эксгума̲ции в тканях ее тела найдут остатки яда. А это означало лишь одно: любовник регулярно подмешивал ей в пищу микроскопические дозы отравы.Вероятнее всего, женщина начала подозревать своего возлюбленного и догадываться, что тот ведет двойную игру.И снова ядТем временем в КГБ пришла ориентировка от агента чешской разведки Карела Кёхера, проникшего в ЦРУ, который передал советским коллегам информацию о вербовке советского дипломата в Колумбии под агентурной кличкой Трианон.Три человека оказались под подозрением, в числе которых и Огородник. Благодаря оперативным действиям контрразведчикам удалось разоблачить предателя. В планах было сделать из Огородника двойного агента, но во время ареста всё пошло наперекосяк….Арест шпиона происходил практически так же, как и в телесериале. Под давлением найденных улик Огородник заявил, что готов признать свою вину. Написав первую строку чистосердечного признания, шпион в какой-то момент щелкнул авторучкой, выхватил из нее капсулу с ядом и сунул ее в рот.Тем не менее, как и в фильме, американцы вовремя не узнали о провале агента и попытались оставить для него передачу в тайнике на Лужнецком мосту. Нашим контрразведчикам во время закладки пакета удалось задержать сотрудницу ЦРУ под прикрытием — Марту Петерсон.Таков финал этой реальной шпионской истории, легшей в основу одного из лучших советских телесериалов.

колумбия

севастополь

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

колумбия, севастополь, борис клюев, александр огородников, ссср, центральное разведывательное управление (цру), мгимо