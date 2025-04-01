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Президенты Египта и США обсудили восстановление мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.04.2025
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22:23 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/tramp-2008774938.html
Президенты Египта и США обсудили восстановление мира на Ближнем Востоке
Президенты Египта и США обсудили восстановление мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.04.2025
Президенты Египта и США обсудили восстановление мира на Ближнем Востоке
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора усилия посредников по восстановлению... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T22:23:00+03:00
2025-04-01T22:23:00+03:00
в мире
израиль
египет
ближний восток
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
биньямин нетаньяху
хамас
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КАИР, 1 апр - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора усилия посредников по восстановлению спокойствия на Ближнем Востоке, сообщила канцелярия египетского лидера. Согласно заявлению канцелярии, во вторник лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп поздравил ас-Сиси с праздником Ид-аль-Фитр. "Президенты обсудили последние события на Ближнем Востоке и усилия посредников по восстановлению спокойствия в регионе, что должно положительно отразиться на судоходстве в Красном море и прекратить экономические потери для всех сторон", - говорится в заявлении. США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене, находящихся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), после того, как оно заявило о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа. Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. В марте Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250126/egipet-1995602228.html
https://ria.ru/20250302/gaza-2002588279.html
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в мире, израиль, египет, ближний восток, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, биньямин нетаньяху, хамас, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Египет, Ближний Восток, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Президенты Египта и США обсудили восстановление мира на Ближнем Востоке

Ас-Сиси и Трамп обсудили усилия по восстановлению мира на Ближнем Востоке

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
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КАИР, 1 апр - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора усилия посредников по восстановлению спокойствия на Ближнем Востоке, сообщила канцелярия египетского лидера.
Согласно заявлению канцелярии, во вторник лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп поздравил ас-Сиси с праздником Ид-аль-Фитр.
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"Президенты обсудили последние события на Ближнем Востоке и усилия посредников по восстановлению спокойствия в регионе, что должно положительно отразиться на судоходстве в Красном море и прекратить экономические потери для всех сторон", - говорится в заявлении.
США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене, находящихся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), после того, как оно заявило о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.
Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет.
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Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильЕгипетБлижний ВостокДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиБиньямин НетаньяхуХАМАСАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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