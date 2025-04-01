https://ria.ru/20250401/tramp-2008774938.html

Президенты Египта и США обсудили восстановление мира на Ближнем Востоке

Президенты Египта и США обсудили восстановление мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.04.2025

Президенты Египта и США обсудили восстановление мира на Ближнем Востоке

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора усилия посредников по восстановлению... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T22:23:00+03:00

2025-04-01T22:23:00+03:00

2025-04-01T22:23:00+03:00

в мире

израиль

египет

ближний восток

дональд трамп

абдель фаттах ас-сиси

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/03/1553580380_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_87505d186169de4fdd1c23ae03e9bd53.jpg

КАИР, 1 апр - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора усилия посредников по восстановлению спокойствия на Ближнем Востоке, сообщила канцелярия египетского лидера. Согласно заявлению канцелярии, во вторник лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп поздравил ас-Сиси с праздником Ид-аль-Фитр. "Президенты обсудили последние события на Ближнем Востоке и усилия посредников по восстановлению спокойствия в регионе, что должно положительно отразиться на судоходстве в Красном море и прекратить экономические потери для всех сторон", - говорится в заявлении. США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене, находящихся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), после того, как оно заявило о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа. Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. В марте Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250126/egipet-1995602228.html

https://ria.ru/20250302/gaza-2002588279.html

https://ria.ru/20250302/egipet-2002630756.html

израиль

египет

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, ближний восток, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, биньямин нетаньяху, хамас, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году