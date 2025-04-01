Рейтинг@Mail.ru
Трамп одобрил сделку по передаче Маврикию суверенитета над Чагосом - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/tramp-2008738655.html
Трамп одобрил сделку по передаче Маврикию суверенитета над Чагосом
Трамп одобрил сделку по передаче Маврикию суверенитета над Чагосом - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп одобрил сделку по передаче Маврикию суверенитета над Чагосом
Президент США Дональд Трамп одобрил спорную сделку о передаче Британией Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:07:00+03:00
2025-04-01T18:07:00+03:00
в мире
маврикий
великобритания
сша
дональд трамп
дэвид лэмми
кир стармер
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил спорную сделку о передаче Британией Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база, сообщила во вторник газета Telegraph со ссылкой на официального представителя Даунинг-стрит. В феврале глава британского МИД Дэвид Лэмми признал, сделка по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос не осуществится без одобрения Трампа. "Детали соглашения дорабатываются с правительством Маврикия на стадии завершения после одобрения со стороны президента США", - говорится в статье. По словам представителя Даунинг-стрит, Трамп "признал силу сделки" и теперь итоговые обсуждения ведутся между властями Британии и Маврикия, пишет газета. При этом в офисе британского премьера Кира Стармера не назвали временные рамки проведения заключительных этапов переговоров, сказано в материале. Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон. Кроме того, договоренности включают предоставление Маврикию ежегодной индексируемой финансовой помощи. Точная сумма не сообщалась, однако власти Маврикия в октябре заявляли о "миллиардах рупий". Для вступления в силу сделка должна пройти ратификацию в британском парламенте, которая ожидается в 2025 году. Позднее новое правительство Маврикия, сформированное в ноябре 2024 года, захотело пересмотреть условия сделки о статусе архипелага Чагос. По словам маврикийского премьера Навина Рамгулама, в Лондон были направлены соответствующие предложения и уже был получен ответ. Как писала в январе газета Financial Times со ссылкой на источники, британские власти предложили Маврикию выплату в размере около 112 миллионов долларов в год в течение 99 лет за аренду острова Диего-Гарсия. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
https://ria.ru/20241004/london-1976446437.html
https://ria.ru/20241003/mavrikiy-1976266242.html
https://ria.ru/20241113/tramp-1983577392.html
маврикий
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0e3d2d8fe24de610cefc32b34adb34ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маврикий, великобритания, сша, дональд трамп, дэвид лэмми, кир стармер, оон
В мире, Маврикий, Великобритания, США, Дональд Трамп, Дэвид Лэмми, Кир Стармер, ООН
Трамп одобрил сделку по передаче Маврикию суверенитета над Чагосом

Telegraph: Трамп одобрил спорную сделку по передаче Маврикию острова Чагос

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил спорную сделку о передаче Британией Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база, сообщила во вторник газета Telegraph со ссылкой на официального представителя Даунинг-стрит.
В феврале глава британского МИД Дэвид Лэмми признал, сделка по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос не осуществится без одобрения Трампа.
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Жители Чагоса хотят провести акцию протеста в Лондоне
4 октября 2024, 20:15
"Детали соглашения дорабатываются с правительством Маврикия на стадии завершения после одобрения со стороны президента США", - говорится в статье.
По словам представителя Даунинг-стрит, Трамп "признал силу сделки" и теперь итоговые обсуждения ведутся между властями Британии и Маврикия, пишет газета. При этом в офисе британского премьера Кира Стармера не назвали временные рамки проведения заключительных этапов переговоров, сказано в материале.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон. Кроме того, договоренности включают предоставление Маврикию ежегодной индексируемой финансовой помощи. Точная сумма не сообщалась, однако власти Маврикия в октябре заявляли о "миллиардах рупий". Для вступления в силу сделка должна пройти ратификацию в британском парламенте, которая ожидается в 2025 году.
Остров Маврикий - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Премьер Маврикия заявил о завершении деколонизации страны
3 октября 2024, 21:52
Позднее новое правительство Маврикия, сформированное в ноябре 2024 года, захотело пересмотреть условия сделки о статусе архипелага Чагос. По словам маврикийского премьера Навина Рамгулама, в Лондон были направлены соответствующие предложения и уже был получен ответ. Как писала в январе газета Financial Times со ссылкой на источники, британские власти предложили Маврикию выплату в размере около 112 миллионов долларов в год в течение 99 лет за аренду острова Диего-Гарсия.
Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп хочет блокировать соглашение по Маврикию, пишут СМИ
13 ноября 2024, 17:18
 
В миреМаврикийВеликобританияСШАДональд ТрампДэвид ЛэммиКир СтармерООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала