https://ria.ru/20250401/tramp-2008738655.html

Трамп одобрил сделку по передаче Маврикию суверенитета над Чагосом

Трамп одобрил сделку по передаче Маврикию суверенитета над Чагосом - РИА Новости, 01.04.2025

Трамп одобрил сделку по передаче Маврикию суверенитета над Чагосом

Президент США Дональд Трамп одобрил спорную сделку о передаче Британией Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:07:00+03:00

2025-04-01T18:07:00+03:00

2025-04-01T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил спорную сделку о передаче Британией Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база, сообщила во вторник газета Telegraph со ссылкой на официального представителя Даунинг-стрит. В феврале глава британского МИД Дэвид Лэмми признал, сделка по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос не осуществится без одобрения Трампа. "Детали соглашения дорабатываются с правительством Маврикия на стадии завершения после одобрения со стороны президента США", - говорится в статье. По словам представителя Даунинг-стрит, Трамп "признал силу сделки" и теперь итоговые обсуждения ведутся между властями Британии и Маврикия, пишет газета. При этом в офисе британского премьера Кира Стармера не назвали временные рамки проведения заключительных этапов переговоров, сказано в материале. Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон. Кроме того, договоренности включают предоставление Маврикию ежегодной индексируемой финансовой помощи. Точная сумма не сообщалась, однако власти Маврикия в октябре заявляли о "миллиардах рупий". Для вступления в силу сделка должна пройти ратификацию в британском парламенте, которая ожидается в 2025 году. Позднее новое правительство Маврикия, сформированное в ноябре 2024 года, захотело пересмотреть условия сделки о статусе архипелага Чагос. По словам маврикийского премьера Навина Рамгулама, в Лондон были направлены соответствующие предложения и уже был получен ответ. Как писала в январе газета Financial Times со ссылкой на источники, британские власти предложили Маврикию выплату в размере около 112 миллионов долларов в год в течение 99 лет за аренду острова Диего-Гарсия. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.

https://ria.ru/20241004/london-1976446437.html

https://ria.ru/20241003/mavrikiy-1976266242.html

https://ria.ru/20241113/tramp-1983577392.html

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в мире, маврикий, великобритания, сша, дональд трамп, дэвид лэмми, кир стармер, оон