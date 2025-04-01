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Трамп ждет уступок со стороны Москвы по украинскому вопросу, считают в РАН - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 01.04.2025 (обновлено: 12:08 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/tramp-2008593287.html
Трамп ждет уступок со стороны Москвы по украинскому вопросу, считают в РАН
Трамп ждет уступок со стороны Москвы по украинскому вопросу, считают в РАН - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп ждет уступок со стороны Москвы по украинскому вопросу, считают в РАН
Президент США Дональд Трамп, который заявил, что ожидает от руководства России согласия на сделку по Украине, надеется на те или иные уступки от Москвы, сообщил РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:07:00+03:00
2025-04-01T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который заявил, что ожидает от руководства России согласия на сделку по Украине, надеется на те или иные уступки от Москвы, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт от руководства России согласия на сделку по урегулированию конфликта на Украине. "Конечно, ему нужны какие-либо уступки, чтобы Россия пошла на перемирие с Украиной. Вполне возможно жест доброй воли. Чтобы в результате этих жестов доброй воли возникло перемирие, но также вполне возможно, что и от украинской стороны он этого ждет, поэтому нюансов и деталей множество. Возможно, он ждет не жестов доброй воли, а каких-то уступок со стороны России касательно территорий. Но то, что уступки, это точно", - сказал он. Эксперт отметил, что сейчас ни Россия, ни Украина к каким-либо компромиссам не готовы, а Киев вообще демонстрирует свое нежелание вести переговоры, потому что все действия Украины основаны на том, чтобы саботировать переговорный процесс. "Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что Трамп ждет от России каких-либо уступок. А этих уступок, с учетом проблематики украинского конфликта, может быть великое множество. Это могут быть ресурсы, это могут быть территории, это могут быть как раз жесты доброй воли, чтобы пойти на это перемирие и так далее и тому подобное", - добавил Блохин. Он пояснил, что Дональд Трамп сейчас находится в непростом положении - с одной стороны, ему надо демонстрировать жесткость в отношении к России, потому что и республиканцы, и демократы остались "ястребами" по отношению к Москве, а с другой, ему нужно как-то выйти из украинского конфликта, и выйти не просто так, а сохранив лицо. "А сохранить лицо можно лишь получив какую-либо прибыль, чтобы это не выглядело как просто уход из Украины... Прибыль может исчисляться не только в количестве долларов, но и в политическом престиже. Но в итоге я думаю, что Трамп намерен получить эту прибыль хотя бы исчисляемую в политическом престиже. По крайней мере, он будет пытаться это сделать", - заключил эксперт. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20250319/preduprezhdenie-2005932122.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире
Трамп ждет уступок со стороны Москвы по украинскому вопросу, считают в РАН

Политолог Блохин: Трамп ждет уступок РФ для урегулирования украинского кризиса

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который заявил, что ожидает от руководства России согласия на сделку по Украине, надеется на те или иные уступки от Москвы, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт от руководства России согласия на сделку по урегулированию конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В США сделали предупреждение об Украине после разговора Путина и Трампа
19 марта, 12:14
"Конечно, ему нужны какие-либо уступки, чтобы Россия пошла на перемирие с Украиной. Вполне возможно жест доброй воли. Чтобы в результате этих жестов доброй воли возникло перемирие, но также вполне возможно, что и от украинской стороны он этого ждет, поэтому нюансов и деталей множество. Возможно, он ждет не жестов доброй воли, а каких-то уступок со стороны России касательно территорий. Но то, что уступки, это точно", - сказал он.
Эксперт отметил, что сейчас ни Россия, ни Украина к каким-либо компромиссам не готовы, а Киев вообще демонстрирует свое нежелание вести переговоры, потому что все действия Украины основаны на том, чтобы саботировать переговорный процесс.
"Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что Трамп ждет от России каких-либо уступок. А этих уступок, с учетом проблематики украинского конфликта, может быть великое множество. Это могут быть ресурсы, это могут быть территории, это могут быть как раз жесты доброй воли, чтобы пойти на это перемирие и так далее и тому подобное", - добавил Блохин.
Он пояснил, что Дональд Трамп сейчас находится в непростом положении - с одной стороны, ему надо демонстрировать жесткость в отношении к России, потому что и республиканцы, и демократы остались "ястребами" по отношению к Москве, а с другой, ему нужно как-то выйти из украинского конфликта, и выйти не просто так, а сохранив лицо.
"А сохранить лицо можно лишь получив какую-либо прибыль, чтобы это не выглядело как просто уход из Украины... Прибыль может исчисляться не только в количестве долларов, но и в политическом престиже. Но в итоге я думаю, что Трамп намерен получить эту прибыль хотя бы исчисляемую в политическом престиже. По крайней мере, он будет пытаться это сделать", - заключил эксперт.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
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31 марта, 23:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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