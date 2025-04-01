https://ria.ru/20250401/tramp-2008551356.html

Трамп хочет дарить России по десять миллиардов долларов в год

Трамп хочет дарить России по десять миллиардов долларов в год - РИА Новости, 01.04.2025

Трамп хочет дарить России по десять миллиардов долларов в год

Громкая история с "мегащедрым" предложением Трампа Зеленскому по украинским природным ресурсам предсказуемо привлекла всеобщее внимание, но истинные мотивы и... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:00:00+03:00

2025-04-01T08:00:00+03:00

2025-04-01T14:17:00+03:00

россия

сша

украина

ричард гренелл

владимир путин

bild

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Громкая история с "мегащедрым" предложением Трампа Зеленскому по украинским природным ресурсам предсказуемо привлекла всеобщее внимание, но истинные мотивы и планы американского президента в этом направлении остались для большинства комментаторов загадкой, хотя ее разгадка все время была перед глазами.Мало кто обратил внимание на то, что большая часть "утекшего" 55-страничного проекта соглашения была посвящена не недрам Украины с несметными сокровищами, которых, по заключению Геологического агентства США, там с трудом наплакал кот, а тому, что находится сверху этих недр, — а именно газовой трубопроводной системе и сопутствующей инфраструктуре.В проекте соглашения даже не скрывается, что Трампу в первую очередь очень хочется контролировать на Украине "трубопроводы и другие транспортные объекты" и вечно получать с них ренту.Но возникает вопрос: как получать ренту с пустой трубы? Ответ знатоков после удара в гонг: нужно сначала ее чем-то заполнить.А единственный способ заполнить украинскую (ну то есть как бы украинскую) трубу чем-то ценным — один ее конец опять окунуть в Россию, а второй снова воткнуть в Европу.По некоторым данным, с Европой, в антироссийском угаре продолжающей исступленно твердить о том, что она наконец навсегда слезла с российской иглы, то есть трубы, представители Трампа прямо сейчас проводят силовые разъяснительные беседы о пользе для здоровья русского газа. При этом обсуждается не только восстановление газового транзита через территорию остатков Украины — теперь под контролем США, но и через морской газопровод "Северный поток — 2". В частности, по данным издания Bild, спецпосланник Трампа Ричард Гренелл ведет в Швейцарии переговоры о перезапуске трубопровода прямо в офисе головной компании проекта Nord Stream 2 AG.В душу европейских СМИ на этом моменте закрались страшные сомнения. В частности, британское издание The Telegraph опубликовало материал, где прямо высказывается подозрение, что заявления американцев о том, что "Путин не осмелится атаковать (украинскую газовую систему), если там будет коммерческий интерес Америки", не имеют никакого отношения к защите Украины, а имеют прямое отношение к созданию нового совместного бизнеса России и США.Нашим европейским доброжелателям еще предстоит осознать, принять и простить много интересного: и то, что уже идут американо-российские переговоры по редкоземельным металлам, по которым Россия находится на четвертом месте в мире; и то, что обсуждаются совместная разработка арктических ресурсов и возвращение туда американских энергетических гигантов; и то, что вполне вероятна продажа американским партнерам концессий в рамках развития Северного морского пути; и то, что мы уже начали рабочее взаимодействие по расширенному выводу на мировой рынок российского продовольствия и удобрений.Трамп уверен, что он придумал отличную хитрую схему, и роет землю, чтобы все поскорее срослось и заработало, и демотивировать его не нужно. Россия же, не вставая два раза, в стиле Кашпировского переформатировала главного геополитического соперника и без одной минуты врага в гиперактивного брокера-беспредельщика, который не моргнув глазом за долю малую будет свергать режимы, которые откажутся всем сердцем полюбить дары России, — и это прекрасно.На гневные вопрошания про оптовую распродажу родных берез можно по секрету шепнуть, что силовое посредничество Трампа, по некоторым расчетам, может дополнительно принести в российскую казну до десяти миллиардов долларов в год только на одной нефти (даже с учетом интереса американцев). Причины просты и циничны: если взять, к примеру, Европу, Трамп с огромным удовольствием будет впаривать туда наши нефть и газ по максимальной цене, плюс мы будем очень сильно экономить на логистике ("теневой флот" и длинные маршруты обходятся в копеечку), страховании и восстановленном доступе к дешевому финансированию.Россия десятилетиями выстраивала торговые представительства в разных странах, вкладывая в это дело существенные ресурсы. Теперь нашими дополнительными торговыми представительствами могут стать посольства США в каждой стране, и это не будет стоить нам ни копейки.Может возникнуть вопрос: а как же стратегическое сотрудничество с нашими партнерами по БРИКС, в частности Индией и Китаем? Не предадим ли мы наш курс на многополярный мир и отказ от гегемонства?И с Китаем, и с Индией, и с другими уважаемыми партнерами все будет очень хорошо, предсказуемо, прозрачно и взаимовыгодно, и никто не уйдет обиженным. Все долгосрочные контракты и стратегические договоренности Россия будет выполнять до последней точки. Наши партнеры должны быть заинтересованы в сильной России, а Россия будет укрепляться, развивая сотрудничество со всеми, кто в нем заинтересован и кто пройдет фильтрацию.Тот же Китай никогда не давал России обязательств не иметь дел с Америкой и даже на фоне нынешних трений с США продолжает завлекать к себе американских инвесторов и производителей. Например, на днях он пригласил руководителей крупных американских корпораций, таких как Apple, Pfizer, Mastercard и Cargill, на ежегодное мероприятие China Development Forum, а вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заверил их в устойчивости китайской экономики и подчеркнул готовность улучшать условия для иностранных инвесторов.А что касается многополярности, то она работает во всех направлениях и не дает никому возможности получить несправедливое преимущество. Те же США никогда не смогут навязать нам невыгодные условия "брокерского обслуживания", зная, что у нас на запасном пути стоит не одна труба, а как минимум десять. На сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 7 ноября 2024 года президент России Владимир Путин сказал четко и внятно: "Этот мир может строиться только на принципах открытости и уважения суверенитета других государств". Мы никому не диктуем, кому с кем торговать, и исходим из того, что также имеем полное право на выбор экономических партнеров, исходя из наших долгосрочных национальных интересов.А превратить потенциальный ядерный конфликт в обсуждение процента комиссионных — это блестящая дипломатия и хорошая сделка, которой может позавидовать даже супербизнесмен Трамп.

https://ria.ru/20250401/tramp-2008533407.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008457250.html

https://ria.ru/20250331/ekspert-2008345490.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008233979.html

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