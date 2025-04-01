https://ria.ru/20250401/tramp-2008534859.html

США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп

США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп - РИА Новости, 01.04.2025

США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе введения пошлин Вашингтон будет мягче других стран. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T02:11:00+03:00

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2025-04-01T02:11:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе введения пошлин Вашингтон будет мягче других стран. "Мы будем очень приятными. Числа будут ниже, чем берут с нас. В некоторых случаях значительно ниже, но у нас есть обязательства перед миром", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он подчеркнул, что пошлины, которые США введут со 2 апреля, будут "ответными" - то есть соответствовать тем, которые есть в странах на товары из США.

https://ria.ru/20250401/tramp-2008533407.html

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире