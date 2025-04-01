https://ria.ru/20250401/tramp-2008534859.html
США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп
США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп - РИА Новости, 01.04.2025
США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе введения пошлин Вашингтон будет мягче других стран. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T02:11:00+03:00
2025-04-01T02:11:00+03:00
2025-04-01T02:11:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе введения пошлин Вашингтон будет мягче других стран. "Мы будем очень приятными. Числа будут ниже, чем берут с нас. В некоторых случаях значительно ниже, но у нас есть обязательства перед миром", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он подчеркнул, что пошлины, которые США введут со 2 апреля, будут "ответными" - то есть соответствовать тем, которые есть в странах на товары из США.
https://ria.ru/20250401/tramp-2008533407.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп
Трамп заявил, что в вопросе введения пошлин США будут мягче других стран