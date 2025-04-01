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США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп - РИА Новости, 01.04.2025
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02:11 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/tramp-2008534859.html
США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп
США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп - РИА Новости, 01.04.2025
США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе введения пошлин Вашингтон будет мягче других стран. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T02:11:00+03:00
2025-04-01T02:11:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе введения пошлин Вашингтон будет мягче других стран. "Мы будем очень приятными. Числа будут ниже, чем берут с нас. В некоторых случаях значительно ниже, но у нас есть обязательства перед миром", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он подчеркнул, что пошлины, которые США введут со 2 апреля, будут "ответными" - то есть соответствовать тем, которые есть в странах на товары из США.
https://ria.ru/20250401/tramp-2008533407.html
сша
вашингтон (штат)
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Дарья Буймова
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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп

Трамп заявил, что в вопросе введения пошлин США будут мягче других стран

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе введения пошлин Вашингтон будет мягче других стран.
"Мы будем очень приятными. Числа будут ниже, чем берут с нас. В некоторых случаях значительно ниже, но у нас есть обязательства перед миром", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он подчеркнул, что пошлины, которые США введут со 2 апреля, будут "ответными" - то есть соответствовать тем, которые есть в странах на товары из США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди
01:41
 
СШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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