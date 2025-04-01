https://ria.ru/20250401/tramp-2008534309.html
Трамп заявил, что хочет сохранить Маска в правительстве подольше
Трамп заявил, что хочет сохранить Маска в правительстве подольше - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп заявил, что хочет сохранить Маска в правительстве подольше
Президент США Дональд Трамп заявил, что оставит миллиардера Илона Маска на работе в правительстве столько, сколько сможет. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:59:00+03:00
2025-04-01T01:59:00+03:00
2025-04-01T01:59:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что оставит миллиардера Илона Маска на работе в правительстве столько, сколько сможет. "Я сохраню его так долго, сколько смогу. Мне нравятся умные люди", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, что будет после скорого завершения срока мандата Маска на управление департаментом госэффективности (DOGE). Трамп подчеркнул, что у Маска - успешные компании, которые тоже требуют времени и участия.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003569333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп заявил, что хочет сохранить Маска в правительстве подольше
Трамп заявил, что оставит Маска в правительстве столько, сколько сможет