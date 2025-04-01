https://ria.ru/20250401/tramp-2008534309.html

Трамп заявил, что хочет сохранить Маска в правительстве подольше

Трамп заявил, что хочет сохранить Маска в правительстве подольше - РИА Новости, 01.04.2025

Трамп заявил, что хочет сохранить Маска в правительстве подольше

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставит миллиардера Илона Маска на работе в правительстве столько, сколько сможет. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:59:00+03:00

2025-04-01T01:59:00+03:00

2025-04-01T01:59:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что оставит миллиардера Илона Маска на работе в правительстве столько, сколько сможет. "Я сохраню его так долго, сколько смогу. Мне нравятся умные люди", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, что будет после скорого завершения срока мандата Маска на управление департаментом госэффективности (DOGE). Трамп подчеркнул, что у Маска - успешные компании, которые тоже требуют времени и участия.

https://ria.ru/20250307/tramp-2003569333.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск