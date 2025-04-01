https://ria.ru/20250401/tramp-2008533407.html

Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди

Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди - РИА Новости, 01.04.2025

Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди

Президент США Дональд Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:41:00+03:00

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2025-04-01T01:41:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди. "Кто-то, кто не слишком хорошо меня знает, сказал на днях, что я добрый. Я сказал, что никогда раньше такого не слышал, и это странно слышать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

https://ria.ru/20250401/tramp-2008530505.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп