https://ria.ru/20250401/tramp-2008533407.html
Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди
Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди
Президент США Дональд Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:41:00+03:00
2025-04-01T01:41:00+03:00
2025-04-01T01:41:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди. "Кто-то, кто не слишком хорошо меня знает, сказал на днях, что я добрый. Я сказал, что никогда раньше такого не слышал, и это странно слышать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
https://ria.ru/20250401/tramp-2008530505.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди
Трамп заявил, что ему странно слышать, как кто-то называет его добрым