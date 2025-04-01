https://ria.ru/20250401/tramp-2008531962.html

Трамп назвал причину украинского конфликта

Трамп назвал причину украинского конфликта - РИА Новости, 01.04.2025

Трамп назвал причину украинского конфликта

Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:25:00+03:00

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2025-04-01T02:18:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме."Вероятно, это стало причиной начала войны", — сказал он.Накануне американский лидер сообщил, что Киеву никогда не попасть в Североатлантический альянс.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров в феврале, первопричины украинского конфликта заключаются во втягивании постсоветской республики в западный военный блок с последующим освоением территории этой страны для создания военной инфраструктуры, нацеленной против России и тотальное истребление прав русских и русскоязычных.

https://ria.ru/20250331/nato-2008246029.html

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в мире, украина, нато, россия, сша, дональд трамп