https://ria.ru/20250401/tramp-2008531962.html
Трамп назвал причину украинского конфликта
Трамп назвал причину украинского конфликта - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп назвал причину украинского конфликта
Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:25:00+03:00
2025-04-01T01:25:00+03:00
2025-04-01T02:18:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме."Вероятно, это стало причиной начала войны", — сказал он.Накануне американский лидер сообщил, что Киеву никогда не попасть в Североатлантический альянс.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров в феврале, первопричины украинского конфликта заключаются во втягивании постсоветской республики в западный военный блок с последующим освоением территории этой страны для создания военной инфраструктуры, нацеленной против России и тотальное истребление прав русских и русскоязычных.
https://ria.ru/20250331/nato-2008246029.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп назвал причину украинского конфликта
Трамп: вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с РФ