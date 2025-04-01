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Трамп назвал причину украинского конфликта - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 01.04.2025 (обновлено: 02:18 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/tramp-2008531962.html
Трамп назвал причину украинского конфликта
Трамп назвал причину украинского конфликта - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп назвал причину украинского конфликта
Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:25:00+03:00
2025-04-01T02:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме."Вероятно, это стало причиной начала войны", — сказал он.Накануне американский лидер сообщил, что Киеву никогда не попасть в Североатлантический альянс.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров в феврале, первопричины украинского конфликта заключаются во втягивании постсоветской республики в западный военный блок с последующим освоением территории этой страны для создания военной инфраструктуры, нацеленной против России и тотальное истребление прав русских и русскоязычных.
https://ria.ru/20250331/nato-2008246029.html
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в мире, украина, нато, россия, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп назвал причину украинского конфликта

Трамп: вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с РФ

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
"Вероятно, это стало причиной начала войны", — сказал он.
Накануне американский лидер сообщил, что Киеву никогда не попасть в Североатлантический альянс.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров в феврале, первопричины украинского конфликта заключаются во втягивании постсоветской республики в западный военный блок с последующим освоением территории этой страны для создания военной инфраструктуры, нацеленной против России и тотальное истребление прав русских и русскоязычных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияСШАДональд Трамп
 
 
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