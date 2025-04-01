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Трамп рассказал новые подробности о сделке с Украиной по ископаемым - РИА Новости, 01.04.2025
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01:20 01.04.2025 (обновлено: 01:37 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/tramp-2008531541.html
Трамп рассказал новые подробности о сделке с Украиной по ископаемым
Трамп рассказал новые подробности о сделке с Украиной по ископаемым - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп рассказал новые подробности о сделке с Украиной по ископаемым
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в НАТО стал причиной украинского конфликта, в контексте сделки по редкоземельным металлам он не... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:20:00+03:00
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украина
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в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в НАТО стал причиной украинского конфликта, в контексте сделки по редкоземельным металлам он не обсуждался."Я вижу, что он (Владимир Зеленский - ред.) пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
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украина, нато, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, киев
Украина, НАТО, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Киев
Трамп рассказал новые подробности о сделке с Украиной по ископаемым

Трамп: членство Украины в НАТО в контексте сделки по ископаемым не обсуждалось

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в НАТО стал причиной украинского конфликта, в контексте сделки по редкоземельным металлам он не обсуждался.
"Я вижу, что он (Владимир Зеленский - ред.) пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
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УкраинаНАТОВ миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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