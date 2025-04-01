https://ria.ru/20250401/tramp-2008531541.html

Трамп рассказал новые подробности о сделке с Украиной по ископаемым

Трамп рассказал новые подробности о сделке с Украиной по ископаемым - РИА Новости, 01.04.2025

Трамп рассказал новые подробности о сделке с Украиной по ископаемым

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в НАТО стал причиной украинского конфликта, в контексте сделки по редкоземельным металлам он не... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:20:00+03:00

2025-04-01T01:20:00+03:00

2025-04-01T01:37:00+03:00

украина

нато

в мире

сша

дональд трамп

владимир зеленский

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415042_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f9d782a40608ff72732abeb237eb2bda.jpg

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в НАТО стал причиной украинского конфликта, в контексте сделки по редкоземельным металлам он не обсуждался."Я вижу, что он (Владимир Зеленский - ред.) пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008457250.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, нато, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, киев