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Трамп заявил, что пути для его выдвижения на третий срок есть - РИА Новости, 01.04.2025
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01:08 01.04.2025 (обновлено: 01:14 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/tramp-2008530505.html
Трамп заявил, что пути для его выдвижения на третий срок есть
Трамп заявил, что пути для его выдвижения на третий срок есть - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп заявил, что пути для его выдвижения на третий срок есть
Президент США Дональд Трамп заявил, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок, если это произойдет, республиканец готов поспорить за... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:08:00+03:00
2025-04-01T01:14:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
барак обама
франклин рузвельт
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок, если это произойдет, республиканец готов поспорить за высший пост с бывшим американским лидером Бараком Обамой."Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о перспективах третьего срока.На вопрос о том, мог бы в выборах участвовать Обама, дважды занимавший пост, Трамп заявил, что "хотел бы этого"."Люди просят меня выдвинуться", - добавил Трамп.Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения.Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008520777.html
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в мире, дональд трамп, сша, барак обама, франклин рузвельт
В мире, Дональд Трамп, США, Барак Обама, Франклин Рузвельт
Трамп заявил, что пути для его выдвижения на третий срок есть

Трамп заявил, что готов выступить против Обамы, если снова сможет выдвигаться

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок, если это произойдет, республиканец готов поспорить за высший пост с бывшим американским лидером Бараком Обамой.
"Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о перспективах третьего срока.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Опрос показал отношение американцев к Трампу и Маску
Вчера, 23:10
На вопрос о том, мог бы в выборах участвовать Обама, дважды занимавший пост, Трамп заявил, что "хотел бы этого".
"Люди просят меня выдвинуться", - добавил Трамп.
Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения.
Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Трамп пока не задумывается о третьем сроке серьезно, заявили в Белом доме
Вчера, 21:48
 
В миреДональд ТрампСШАБарак ОбамаФранклин Рузвельт
 
 
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