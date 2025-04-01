https://ria.ru/20250401/tramp-2008530505.html

Трамп заявил, что пути для его выдвижения на третий срок есть

Трамп заявил, что пути для его выдвижения на третий срок есть - РИА Новости, 01.04.2025

Трамп заявил, что пути для его выдвижения на третий срок есть

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок, если это произойдет, республиканец готов поспорить за... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:08:00+03:00

2025-04-01T01:08:00+03:00

2025-04-01T01:14:00+03:00

в мире

дональд трамп

сша

барак обама

франклин рузвельт

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок, если это произойдет, республиканец готов поспорить за высший пост с бывшим американским лидером Бараком Обамой."Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о перспективах третьего срока.На вопрос о том, мог бы в выборах участвовать Обама, дважды занимавший пост, Трамп заявил, что "хотел бы этого"."Люди просят меня выдвинуться", - добавил Трамп.Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения.Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008520777.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008513943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, сша, барак обама, франклин рузвельт