Трамп заявил, что пути для его выдвижения на третий срок есть
Трамп заявил, что готов выступить против Обамы, если снова сможет выдвигаться
© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок, если это произойдет, республиканец готов поспорить за высший пост с бывшим американским лидером Бараком Обамой.
"Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о перспективах третьего срока.
На вопрос о том, мог бы в выборах участвовать Обама, дважды занимавший пост, Трамп заявил, что "хотел бы этого".
"Люди просят меня выдвинуться", - добавил Трамп.
Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения.
Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.