https://ria.ru/20250401/tramp-2008497706.html

Ради триллиона долларов и встречи с Путиным Трамп полетит в пустыню

Ради триллиона долларов и встречи с Путиным Трамп полетит в пустыню - РИА Новости, 01.04.2025

Ради триллиона долларов и встречи с Путиным Трамп полетит в пустыню

Время бури и натиска, начавшееся с приходом в Белый дом Трампа, на этой неделе достигнет своего первого пика: завтра, 2 апреля, наступит давно уже... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:00:00+03:00

2025-04-01T08:00:00+03:00

2025-04-01T08:01:00+03:00

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Время бури и натиска, начавшееся с приходом в Белый дом Трампа, на этой неделе достигнет своего первого пика: завтра, 2 апреля, наступит давно уже анонсированный "День освобождения для Америки", то есть президент США объявит о повышении тарифов в отношении товаров из тех стран, которые имеют профицит в торговле с Соединенными Штатами (а это очень многие, начиная с Евросоюза и Китая). Но глобальная тарифная война — лишь часть стратегии Трампа. Другой являются серьезнейшие изменения на мировой геополитической арене. И тут тоже появляется свой день икс — судя по всему, это будет середина мая.Этот момент будет привязан к первому зарубежному визиту Трампа, а он планируется в Саудовскую Аравию. Поездка была анонсирована еще в начале марта — тогда американский президент заявил, что, скорее всего, отправится в королевство "в течение следующих полутора месяцев". То есть речь шла о дате, близкой к 20 апреля — Пасхе и трем месяцам с момента вступления Трампа в должность. Он обосновывал свое решение тем, что саудиты пообещали вложить в американскую экономику триллион долларов и во время своего первого срока он тоже выбрал Саудовскую Аравию для первого визита — в итоге США получили 450 миллиардов инвестиций. А вчера в американских СМИ появились утечки о том, что теперь визит планируется на середину мая, то есть сроки сдвигаются, хотя и несильно. Но проблема тут не в деньгах (реальных или, как всегда, преувеличенных), а в том, что визит в королевство оказался завязан сразу на три масштабнейшие проблемы.Имя им: Украина, Иран и сектор Газа. Все эти три вопроса имеют непосредственное отношение к поездке Трампа. Переговоры с Россией по Украине ведутся на территории королевства. Соседнему Ирану Трамп угрожает войной: в воскресенье он пригрозил бомбардировками в том случае, если Тегеран не согласится на переговоры с Соединенными Штатами по ядерному оружию (которого у иранцев нет), и руководство Исламской Республики уже отвергло их, согласившись только на коллективные переговоры с участием европейцев, России и Китая. А перемирие в секторе Газа нарушено Израилем, который снова бомбит палестинцев и расширяет оккупацию части сектора, не говоря уже о том, что нет никакого продвижения в вопросе послевоенного урегулирования катастрофической ситуации в Газе и палестинской проблемы в целом.Каждая из трех проблем даже по отдельности способна как минимум создать негативный фон для визита Трампа в королевство, а все вместе они могут просто сделать его невозможным. Наихудший сценарий: оккупация и бомбежки Израилем Газы расширяются (то есть соглашение о перемирии, достигнутое при участии администрации Трампа, не просто нарушено, а откровенно игнорируется Нетаньяху), давление США на Иран еще более усиливается, ситуация накаляется, все опасаются скорых ударов (или провокации Израиля, угрожавшего разбомбить иранские ядерные объекты), а переговоры с Россией по Украине зашли в тупик или даже прерваны — как в этих условиях Трамп будет выглядеть во время встреч с королем Салманом? И как наследный принц Мухаммед будет оказывать королевские почести "лучшему другу Нетаньяху"?Понятно, что все три ситуации неравнозначны в плане влияния Трампа на их развитие. Нагнетание вокруг Ирана — это полностью его инициатива, и тут он может регулировать уровень напряженности (и представляется практически невероятным, что в Вашингтоне решатся на военную операцию). В случае с Газой все гораздо труднее: в сложнейшем клубке взаимоотношений американского и израильского истеблишментов нет командира, так что просто так надавить на Нетаньяху Трамп не может. Впрочем, израильский премьер вполне может пойти на временную приостановку боевых действий накануне визита Трампа — чисто символический жест, не имеющий никаких последствий для реализации планов Израиля.И самое сложное — с украинской ситуацией, потому что речь идет не просто об успехе переговоров между Россией и США. Изначально Трамп хотел совместить свой визит в Саудовскую Аравию со встречей с Владимиром Путиным, то есть с восстановлением российско-американских отношений. Но для этого ему нужна сделка по Украине, то есть необходимо договориться с президентом России по основным параметрам украинского урегулирования. Не просто о прекращении огня, а именно по ключевым принципам, на которых будут основываться дальнейшие переговоры о заключении соглашения между России и Украиной. Причем достичь этого нужно не к моменту встречи с Путиным, а еще до нее. В идеале — договориться о прекращении огня к 20 апреля, чтобы в последующий месяц оно соблюдалось. Тогда 20 мая Трамп может с улыбкой пожимать руку Путина и провозглашать себя миротворцем.Но подобный сценарий представляется невероятным: за оставшиеся три недели договориться о перемирии на фронте невозможно. Европа еще пытается вести свою партию, Зеленский играет на противоречиях между США и ЕС, рассчитывая на изменение позиции Трампа, — и для того, чтобы предложить Путину то, на что он согласится, президент Соединенных Штатов должен не просто проигнорировать, а сломать и Брюссель, и Лондон, и Париж, и Киев. Трамп, конечно, силен, и сам процесс идет в правильном направлении, но не настолько быстро.При этом саммит с Путиным все-таки может состоятся — и даже, скорее всего, пройдет именно в середине мая. Просто Трампу придется отложить венок триумфатора (миротворца-победителя) в сторону и ограничиться серьезным разговором с президентом России в саудовских дворцах. Разговором не только об Украине, а о мире в целом. И это сам по себе более чем достаточный повод для визита в Саудовскую Аравию — в реальности даже больший, чем гипотетический триллион долларов инвестиций из королевства.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008457250.html

https://ria.ru/20250331/dubinskiy-2008434545.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, в мире, сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, саудовская аравия