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Власти Тибета упростят процедуры для въезда туристов

Власти Тибета упростят процедуры для въезда туристов - РИА Новости, 01.04.2025

Власти Тибета упростят процедуры для въезда туристов

Власти Тибетского автономного района КНР намерены упростить процедуры для въезда иностранных туристов, в том числе из России, заявили РИА Новости в департаменте РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:25:00+03:00

2025-04-01T06:25:00+03:00

2025-04-01T06:25:00+03:00

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ЛХАСА (Тибет, КНР), 1 апр – РИА Новости. Власти Тибетского автономного района КНР намерены упростить процедуры для въезда иностранных туристов, в том числе из России, заявили РИА Новости в департаменте культуры и туризма автономного района. На настоящий момент иностранные туристы могут въехать на территорию автономного района только в составе организованных туристических групп. Помимо китайской визы, им необходимо также получить специальное разрешение на посещение Тибета. Как отметили в департаменте культуры и туризма, в "последние годы благодаря дружественным контактам между лидерами Китая и России Китай направил в Россию несколько культурно-туристических делегаций для обмена и сотрудничества, что способствовало углублению дружбы между народами двух стран". "В дальнейшем мы примем больше мер по упрощению процедур для иностранных туристов, в том числе, из России. В том числе, (меры - ред.) по упрощению получения подтверждающего письма для въезда в Тибет, сокращению сроков рассмотрения, а также по продвижению онлайн-рассмотрения и утверждения", - сказали в департаменте. В ведомстве также отметили, что в последние годы власти автономного района пригласили ряд международных туроператоров для визита в Тибет с ознакомительными турами. "В рамках церемонии запуска зимнего туризма в Тибете в прошлом году были приглашены четыре российских международных туроператора для ознакомления с туристическими маршрутами. В этом году мы пригласим в Тибет сто международных представителей туристической отрасли. Приглашаем больше международных туроператоров, в том числе из России, приезжать в Тибет для ознакомления и установления сотрудничества", - сказали в департаменте.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тибет, россия, китай, туризм, в мире