https://ria.ru/20250401/terrorizm-2008590378.html

Суд продлил арест лидеру "Левого фронта" по делу об оправдании терроризма

Суд продлил арест лидеру "Левого фронта" по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 01.04.2025

Суд продлил арест лидеру "Левого фронта" по делу об оправдании терроризма

Второй западный окружной военный суд продлил на полгода срок содержания под стражей лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:16:00+03:00

2025-04-01T11:16:00+03:00

2025-04-01T11:24:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд продлил на полгода срок содержания под стражей лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Продлили стражу на полгода, до 23 сентября 2025 года", - сказали в суде. Дело Удальцова* уже поступило в суд для рассмотрения по существу. Как уточнил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский, первое заседание по существу суд назначил на 21 апреля.Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250328/arest-2008055268.html

https://ria.ru/20250325/podrostok-2007129184.html

https://ria.ru/20250320/kurgan-2006224134.html

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происшествия, москва, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)