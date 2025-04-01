https://ria.ru/20250401/telegram-2008741394.html

Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Белгородской области

Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Белгородской области - РИА Новости, 01.04.2025

Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске чат-бота, предназначенного для помощи жителям Краснояружского и Ракитянского районов,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:12:00+03:00

2025-04-01T18:12:00+03:00

2025-04-01T18:13:00+03:00

общество

технологии

белгородская область

вячеслав гладков

telegram

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске чат-бота, предназначенного для помощи жителям Краснояружского и Ракитянского районов, добавив, что в тот же день Telegram заблокировал новый сервис. "Сегодня мы запустили чат-бот для помощи жителям Краснояружского района и 6 населенных пунктов Ракитянского района. И сегодня "Телеграм" его заблокировал", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, сервис был создан для предоставления информации об единовременных выплатах, устройстве детей в школы и детские сады, а также по другим вопросам, которые волнуют жителей, временно покинувших свои дома из-за сложной оперативной обстановки. Он отметил, что власти оперативно реагируют на ситуацию и уже работают над созданием нового чат-бота, а также рассматривают альтернативные варианты по созданию информационного ресурса.

https://ria.ru/20250331/svyaz-2008372146.html

https://ria.ru/20250331/obstrel-2008333168.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, белгородская область, вячеслав гладков, telegram, россия