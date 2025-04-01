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Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Белгородской области - РИА Новости, 01.04.2025
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18:12 01.04.2025 (обновлено: 18:13 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/telegram-2008741394.html
Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Белгородской области
Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Белгородской области - РИА Новости, 01.04.2025
Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске чат-бота, предназначенного для помощи жителям Краснояружского и Ракитянского районов,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:12:00+03:00
2025-04-01T18:13:00+03:00
общество
технологии
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске чат-бота, предназначенного для помощи жителям Краснояружского и Ракитянского районов, добавив, что в тот же день Telegram заблокировал новый сервис. "Сегодня мы запустили чат-бот для помощи жителям Краснояружского района и 6 населенных пунктов Ракитянского района. И сегодня "Телеграм" его заблокировал", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, сервис был создан для предоставления информации об единовременных выплатах, устройстве детей в школы и детские сады, а также по другим вопросам, которые волнуют жителей, временно покинувших свои дома из-за сложной оперативной обстановки. Он отметил, что власти оперативно реагируют на ситуацию и уже работают над созданием нового чат-бота, а также рассматривают альтернативные варианты по созданию информационного ресурса.
https://ria.ru/20250331/svyaz-2008372146.html
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общество, технологии, белгородская область, вячеслав гладков, telegram, россия
Общество, Технологии, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Telegram, Россия
Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Белгородской области

Гладков: Telegram заблокировал только что созданный бот для помощи белгородцам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске чат-бота, предназначенного для помощи жителям Краснояружского и Ракитянского районов, добавив, что в тот же день Telegram заблокировал новый сервис.
"Сегодня мы запустили чат-бот для помощи жителям Краснояружского района и 6 населенных пунктов Ракитянского района. И сегодня "Телеграм" его заблокировал", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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По словам главы региона, сервис был создан для предоставления информации об единовременных выплатах, устройстве детей в школы и детские сады, а также по другим вопросам, которые волнуют жителей, временно покинувших свои дома из-за сложной оперативной обстановки.
Он отметил, что власти оперативно реагируют на ситуацию и уже работают над созданием нового чат-бота, а также рассматривают альтернативные варианты по созданию информационного ресурса.
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ОбществоТехнологииБелгородская областьВячеслав ГладковTelegramРоссия
 
 
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