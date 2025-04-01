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Нарышкин заявил об улучшении характеристик российской военной техники - РИА Новости, 01.04.2025
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10:07 01.04.2025 (обновлено: 10:15 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/tekhnika-2008573379.html
Нарышкин заявил об улучшении характеристик российской военной техники
Нарышкин заявил об улучшении характеристик российской военной техники - РИА Новости, 01.04.2025
Нарышкин заявил об улучшении характеристик российской военной техники
Россия за время спецоперации не просто расширила производство востребованных образцов вооружения, но и существенно улучшила их характеристики, заявил... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:07:00+03:00
2025-04-01T10:15:00+03:00
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия за время спецоперации не просто расширила производство востребованных образцов вооружения, но и существенно улучшила их характеристики, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."За последние три года наша страна, столкнувшись с внешней агрессией со стороны стран одиозного блока НАТО, сумела не просто расширить производство востребованных образцов вооружений, но и существенно улучшить их характеристики", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном вкладу ученых в победу в Великой Отечественной войне.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
Нарышкин заявил об улучшении характеристик российской военной техники

Нарышкин: в РФ за время СВО значительно улучшили характеристики военной техники

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия за время спецоперации не просто расширила производство востребованных образцов вооружения, но и существенно улучшила их характеристики, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"За последние три года наша страна, столкнувшись с внешней агрессией со стороны стран одиозного блока НАТО, сумела не просто расширить производство востребованных образцов вооружений, но и существенно улучшить их характеристики", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном вкладу ученых в победу в Великой Отечественной войне.
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