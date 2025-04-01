https://ria.ru/20250401/tekhnika-2008573379.html

Нарышкин заявил об улучшении характеристик российской военной техники

Нарышкин заявил об улучшении характеристик российской военной техники - РИА Новости, 01.04.2025

Нарышкин заявил об улучшении характеристик российской военной техники

Россия за время спецоперации не просто расширила производство востребованных образцов вооружения, но и существенно улучшила их характеристики, заявил... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:07:00+03:00

2025-04-01T10:07:00+03:00

2025-04-01T10:15:00+03:00

россия

безопасность

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия за время спецоперации не просто расширила производство востребованных образцов вооружения, но и существенно улучшила их характеристики, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."За последние три года наша страна, столкнувшись с внешней агрессией со стороны стран одиозного блока НАТО, сумела не просто расширить производство востребованных образцов вооружений, но и существенно улучшить их характеристики", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном вкладу ученых в победу в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250401/vystavka-2008575596.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность