https://ria.ru/20250401/tarif-2008775773.html

Новая тарифная политика Трампа затронула мировую торговлю

Новая тарифная политика Трампа затронула мировую торговлю - РИА Новости, 01.04.2025

Новая тарифная политика Трампа затронула мировую торговлю

Новая тарифная политика президента США Дональда Трампа уже затронула мировую торговлю на 2,1 триллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T22:38:00+03:00

2025-04-01T22:38:00+03:00

2025-04-01T22:41:00+03:00

сша

китай

канада

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Новая тарифная политика президента США Дональда Трампа уже затронула мировую торговлю на 2,1 триллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. Первым под новый "тарифный каток" попал Китай: изначально, еще в феврале, Штаты ввели на импорт китайских товаров стоимостью 439 миллиардов долларов пошлины в 10%, а в начале марта повысили ставку до 20%. Тогда же вступили в силу новые пошлины на товары из Канады (на 413 миллиардов) и Мексики (на 506 миллиардов). В середине марта были введены пошлины на алюминий и сталь, под которые попали поставки товаров как минимум на 100 миллиардов долларов. Со 2 апреля в Штатах в силу должны вступить еще два пакета новых пошлин - на импорт автомобилей и запчастей, который затронет торговлю на 307 миллиардов долларов, а также против покупателей нефти и газа из Венесуэлы. О последних Трамп объявил в конце марта, однако пока нет официального списка стран, против которых они будут действовать. Согласно расчетам РИА Новости на основании данных американской статистики, среди стран, которые могут попасть под эти пошлины и против которых у США нет отдельного тарифного режима, - Индия, Италия, Испания и Польша. Совокупно они поставляли в США товаров на 199 миллиардов долларов. Таким образом, стоимость импортных товаров, которые попадают под тарифы Трампа, составляет порядка 1,964 триллиона долларов. Ответные меры пока были скромными - всего на 158 миллиардов долларов, из них канадские пошлины затронули поставки на 108 миллиардов долларов, китайские – на 22 миллиарда, ЕС – на 28 миллиардов.

https://ria.ru/20250213/tarif-1999038331.html

https://ria.ru/20250401/poshliny-2008667253.html

сша

китай

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, канада, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире