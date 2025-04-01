https://ria.ru/20250401/tallin-2008638036.html

Украинских беженцев в Таллине лишат бесплатного проезда, сообщили СМИ

Украинских беженцев в Таллине лишат бесплатного проезда, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2025

Украинских беженцев в Таллине лишат бесплатного проезда, сообщили СМИ

Не зарегистрированные в Таллине украинские беженцы с 1 мая будут лишены права на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:53:00+03:00

2025-04-01T13:53:00+03:00

2025-04-01T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Не зарегистрированные в Таллине украинские беженцы с 1 мая будут лишены права на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на местные власти. Как отмечается, такой льготой в виде бесплатного проезда на общественном транспорте украинские беженцы могли пользоваться с марта 2022 года. По данным ERR, основанием для признания недействительным распоряжения является тот факт, что у большинства беженцев, проживающих в Таллине, на сегодняшний день есть официальная регистрация в городе. "Для зарегистрированных жителей Таллина действует право на бесплатное использование общественного транспорта, поэтому нет необходимости сохранять отдельное право на бесплатный проезд именно для (украинских - ред.) беженцев в общественном транспорте столицы, и ранее принятое распоряжение должно быть признано недействительным. Новое постановление вступит в силу с 1 мая 2025 года", - приводит портал текст пояснительной записки к распоряжению городской управы.

https://ria.ru/20250322/bezhentsy-2006720623.html

https://ria.ru/20250301/slovakija-2002385885.html

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