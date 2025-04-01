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Украинских беженцев в Таллине лишат бесплатного проезда, сообщили СМИ
Украинских беженцев в Таллине лишат бесплатного проезда, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2025
Украинских беженцев в Таллине лишат бесплатного проезда, сообщили СМИ
Не зарегистрированные в Таллине украинские беженцы с 1 мая будут лишены права на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:53:00+03:00
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2025-04-01T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Не зарегистрированные в Таллине украинские беженцы с 1 мая будут лишены права на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на местные власти. Как отмечается, такой льготой в виде бесплатного проезда на общественном транспорте украинские беженцы могли пользоваться с марта 2022 года. По данным ERR, основанием для признания недействительным распоряжения является тот факт, что у большинства беженцев, проживающих в Таллине, на сегодняшний день есть официальная регистрация в городе. "Для зарегистрированных жителей Таллина действует право на бесплатное использование общественного транспорта, поэтому нет необходимости сохранять отдельное право на бесплатный проезд именно для (украинских - ред.) беженцев в общественном транспорте столицы, и ранее принятое распоряжение должно быть признано недействительным. Новое постановление вступит в силу с 1 мая 2025 года", - приводит портал текст пояснительной записки к распоряжению городской управы.
https://ria.ru/20250322/bezhentsy-2006720623.html
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в мире, таллин, украина
Украинских беженцев в Таллине лишат бесплатного проезда, сообщили СМИ
ERR: украинские беженцы в Таллине будут лишены права на бесплатный проезд