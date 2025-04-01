https://ria.ru/20250401/svyaz-2008524895.html
Операторы связи не смогут продать больше 20 сим-карт россиянам с 1 апреля
Операторы связи не смогут продать больше 20 сим-карт россиянам с 1 апреля - РИА Новости, 01.04.2025
Операторы связи не смогут продать больше 20 сим-карт россиянам с 1 апреля
Операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:08:00+03:00
2025-04-01T00:08:00+03:00
2025-04-01T00:08:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 апреля. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи. Аналогичное ограничение для иностранцев вступило в силу с 1 января 2025 года. Если у иностранного гражданина свыше 10 сим-карт, ему нужно будет расторгнуть лишние договоры, в противном случае с июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено. Кроме этого, с 1 апреля россияне вправе запрашивать сведения о заключенных договорах на оказание услуг связи и оформленных на них абонентских номерах через "Госуслуги". Если пользователь будет не согласен с договором, он сможет оформить обращение оператору для немедленного прекращения оказания услуг - такая функция доступна на госпортале. Также вступают в силу корректировки, касающиеся оказания услуг связи для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - если при проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента оператор обнаружит, что данные некорректны, он имеет право остановить оказание услуг связи в отношении данного абонентского номера. Абонент должен получить соответствующее уведомление.
https://ria.ru/20250331/gosuslugi-2008518305.html
https://ria.ru/20241024/sim-1979837025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Операторы связи не смогут продать больше 20 сим-карт россиянам с 1 апреля
Операторы не могут продать сим-карты россиянам, на которых оформлено 20 номеров
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 апреля.
Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
Аналогичное ограничение для иностранцев вступило в силу с 1 января 2025 года. Если у иностранного гражданина свыше 10 сим-карт, ему нужно будет расторгнуть лишние договоры, в противном случае с июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.
Кроме этого, с 1 апреля россияне вправе запрашивать сведения о заключенных договорах на оказание услуг связи и оформленных на них абонентских номерах через "Госуслуги". Если пользователь будет не согласен с договором, он сможет оформить обращение оператору для немедленного прекращения оказания услуг - такая функция доступна на госпортале.
Также вступают в силу корректировки, касающиеся оказания услуг связи для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - если при проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента оператор обнаружит, что данные некорректны, он имеет право остановить оказание услуг связи в отношении данного абонентского номера. Абонент должен получить соответствующее уведомление.