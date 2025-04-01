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Снайпер рассказал о бое в Днепроэнергии в ДНР во время поднятия флага
Снайпер рассказал о бое в Днепроэнергии в ДНР во время поднятия флага - РИА Новости, 01.04.2025
Снайпер рассказал о бое в Днепроэнергии в ДНР во время поднятия флага
Поднять флаги над освобожденным ВС РФ населенным пунктом Днепроэнергия в ДНР смогли только на второй день, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T22:25:00+03:00
2025-04-01T22:25:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 апр – РИА Новости. Поднять флаги над освобожденным ВС РФ населенным пунктом Днепроэнергия в ДНР смогли только на второй день, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль". "Задачу мы выполнили, да, зачистили населенный пункт. И только через два дня мы смогли поднять флаги над населенным пунктом Днепроэнергия. Два дня очень тяжело было перемещаться. Небо постоянно "грязное", то есть, на километр населенного пункта три дрона-наблюдателя (противника – ред.) постоянно, каждый за своим сектором", – сообщил снайпер. По словам "Коваля", тяжело было добраться до центра деревни, и еще тяжелее было выбраться оттуда. Морпех объяснил, что после того, как удается поднять флаг, зачастую, это место противник очень быстро "превращает в пыль". "Когда мы пошли вешать флаги, выполнять эту задачу, непосредственно в ту же минуту... на перекресток, в этот населенный пункт, двинулась штурмовая группа противника. И, то есть, мы вешали флаги прямо во время боя, когда все это летало в воздухе. То есть, когда ребята бились на перекрестке, мы поднимали флаги над населенным пунктом Днепроэнергия", – добавил морпех. Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР был полностью освобожден от противника 12 марта текущего года подразделениями группировки войск "Восток", сообщало оборонное ведомство России.
https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Снайпер рассказал о бое в Днепроэнергии в ДНР во время поднятия флага
Снайпер рассказал, как в Днепроэнергии в ДНР начался бой во время поднятия флага
ДОНЕЦК, 1 апр – РИА Новости. Поднять флаги над освобожденным ВС РФ населенным пунктом Днепроэнергия в ДНР смогли только на второй день, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль".
"Задачу мы выполнили, да, зачистили населенный пункт. И только через два дня мы смогли поднять флаги над населенным пунктом Днепроэнергия. Два дня очень тяжело было перемещаться. Небо постоянно "грязное", то есть, на километр населенного пункта три дрона-наблюдателя (противника – ред.) постоянно, каждый за своим сектором", – сообщил снайпер.
По словам "Коваля", тяжело было добраться до центра деревни, и еще тяжелее было выбраться оттуда. Морпех объяснил, что после того, как удается поднять флаг, зачастую, это место противник очень быстро "превращает в пыль".
"Когда мы пошли вешать флаги, выполнять эту задачу, непосредственно в ту же минуту... на перекресток, в этот населенный пункт, двинулась штурмовая группа противника. И, то есть, мы вешали флаги прямо во время боя, когда все это летало в воздухе. То есть, когда ребята бились на перекрестке, мы поднимали флаги над населенным пунктом Днепроэнергия", – добавил морпех.
Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР
был полностью освобожден от противника 12 марта текущего года подразделениями группировки войск "Восток", сообщало оборонное ведомство России
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