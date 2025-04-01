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Тверская программа "Герои Верхневолжья" приняла 113 заявок от бойцов СВО - РИА Новости, 01.04.2025
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Тверская область
 
15:57 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/svo-2008692087.html
Тверская программа "Герои Верхневолжья" приняла 113 заявок от бойцов СВО
Тверская программа "Герои Верхневолжья" приняла 113 заявок от бойцов СВО - РИА Новости, 01.04.2025
Тверская программа "Герои Верхневолжья" приняла 113 заявок от бойцов СВО
Региональная программа "Герои Верхневолжья" в Тверской области приняла 113 заявок от военнослужащих, выполнявших боевые задачи в зоне специальной военной... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:57:00+03:00
2025-04-01T15:57:00+03:00
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
сво
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ТВЕРЬ, 1 апр — РИА Новости. Региональная программа "Герои Верхневолжья" в Тверской области приняла 113 заявок от военнослужащих, выполнявших боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ребята, которые прошли СВО, награждены государственными наградами, должны быть включены в наши ряды. Их жизненный и боевой опыт должен обязательно пригодиться в мирном труде", — считает губернатор области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. Региональная программа была запущена по аналогии с федеральной программой "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Ее цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях областного уровня. Принять участие в программе могут действующие военнослужащие и ветераны СВО — граждане Российской Федерации, отмеченные государственными наградами и обладающие управленческим опытом. Регистрация на участие завершается 5 апреля. Оформить заявку можно на сайте правительства Тверской области или в филиале РАНХиГС по адресу: город Тверь, улица Вагжанова, дом №7, кабинет 101. Обучение будет проходить на базе Тверского филиала РАНХиГС в течение 12 месяцев, до июня 2026 года. Программой предусмотрено четыре образовательных модуля: государственная политика и система госуправления, региональное и муниципальное управление, экономика и финансы, современные технологии управления. В Тверской области участникам СВО поддержка в трудоустройстве оказывается и в других сферах профессиональной деятельности. В частности, совместную работу по данному направлению ведут тверской филиал Фонда "Защитники Отечества" и центры занятости населения. За гражданами закрепляются персональные карьерные консультанты, формируются индивидуальные планы содействия занятости с учетом их пожеланий и интересов, предоставляется психологическая помощь. Кроме того, с марта текущего года в переподготовке, повышении квалификации, стажировке и непосредственном трудоустройстве участникам СВО и членам их семей помогает "Верхневолжское АТП". Предприятие предлагает к освоению восемь специальностей.
https://ria.ru/20250331/forum-2008487599.html
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россия, игорь руденя, тверская область, сво
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Тверская область, СВО
Тверская программа "Герои Верхневолжья" приняла 113 заявок от бойцов СВО

Программа "Герои Верхневолжья" в Твери приняла 113 заявок от участников СВО

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверская программа "Герои Верхневолжья"
Тверская программа Герои Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверская программа "Герои Верхневолжья"
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ТВЕРЬ, 1 апр — РИА Новости. Региональная программа "Герои Верхневолжья" в Тверской области приняла 113 заявок от военнослужащих, выполнявших боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ребята, которые прошли СВО, награждены государственными наградами, должны быть включены в наши ряды. Их жизненный и боевой опыт должен обязательно пригодиться в мирном труде", — считает губернатор области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Форум Россия – мои горизонты - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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31 марта, 18:28
Региональная программа была запущена по аналогии с федеральной программой "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Ее цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях областного уровня.
Принять участие в программе могут действующие военнослужащие и ветераны СВО — граждане Российской Федерации, отмеченные государственными наградами и обладающие управленческим опытом. Регистрация на участие завершается 5 апреля. Оформить заявку можно на сайте правительства Тверской области или в филиале РАНХиГС по адресу: город Тверь, улица Вагжанова, дом №7, кабинет 101.
Обучение будет проходить на базе Тверского филиала РАНХиГС в течение 12 месяцев, до июня 2026 года. Программой предусмотрено четыре образовательных модуля: государственная политика и система госуправления, региональное и муниципальное управление, экономика и финансы, современные технологии управления.
В Тверской области участникам СВО поддержка в трудоустройстве оказывается и в других сферах профессиональной деятельности. В частности, совместную работу по данному направлению ведут тверской филиал Фонда "Защитники Отечества" и центры занятости населения. За гражданами закрепляются персональные карьерные консультанты, формируются индивидуальные планы содействия занятости с учетом их пожеланий и интересов, предоставляется психологическая помощь.
Кроме того, с марта текущего года в переподготовке, повышении квалификации, стажировке и непосредственном трудоустройстве участникам СВО и членам их семей помогает "Верхневолжское АТП". Предприятие предлагает к освоению восемь специальностей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в открытии нового цеха роботизированной сборки серверов и производства пластиковых компонентов на заводе Аквариус под Тверью - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Тверская областьРоссияИгорь РуденяТверская областьСВО
 
 
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