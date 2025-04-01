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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 01.04.2025 (обновлено: 12:11 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/svo-2008607325.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 01.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 украинских военных, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станцию... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:10:00+03:00
2025-04-01T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 украинских военных, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Ивановка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны: ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 украинских военных, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Ивановка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьБезопасность
 
 
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