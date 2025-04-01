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"Это земля русских": в США призвали смириться с судьбой Украины
"Это земля русских": в США призвали смириться с судьбой Украины - РИА Новости, 01.04.2025
"Это земля русских": в США призвали смириться с судьбой Украины
США и Европа должны признать Украину сферой влияния России, как оно и было исторически, и приложить усилия для завершения конфликта, заявил бывший полковник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T04:45:00+03:00
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. США и Европа должны признать Украину сферой влияния России, как оно и было исторически, и приложить усилия для завершения конфликта, заявил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube."В конце концов, это земля русских, они там живут, это их историческая сфера влияния <…> Нам просто нужно с этим смириться. Это не плохо для нас, это не плохо для Европы при условии нейтральности Украины", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что без участия США конфликт быстро закончится. Украине будет нечем воевать, а Европа без американских систем спутникового наблюдения и командной структуры не сможет ввести войска и представлять угрозу российской армии."Нужно прекратить всю поддержку и вывезти из Украины всех граждан США, независимо от их рода деятельности", — заключил Макгрегор.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Россию на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.
https://ria.ru/20250401/zayavlenie-2008532287.html
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в мире, сша, европа, украина, россия
В мире, США, Европа, Украина, Россия
"Это земля русских": в США призвали смириться с судьбой Украины
Полковник Макгрегор: США и Европе нужно смириться с судьбой Украины