https://ria.ru/20250401/sud-2008535603.html

Суд подтвердил виновность Трояновой* в нарушении закона об иноагентах

Суд подтвердил виновность Трояновой* в нарушении закона об иноагентах - РИА Новости, 01.04.2025

Суд подтвердил виновность Трояновой* в нарушении закона об иноагентах

Московский городской суд признал законным штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T02:25:00+03:00

2025-04-01T02:25:00+03:00

2025-04-01T02:29:00+03:00

москва

россия

яна троянова

московский городской суд

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московский городской суд признал законным штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказали в суде. Кроме того, согласно картотеке, ещё одну жалобу Трояновой* на штраф за аналогичное нарушение суд рассмотрит 8 апреля. Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Троянову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначив ей по двум административным протоколам штрафы на сумму в 80 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Она не согласились с постановлениями и обжаловала их в апелляции. Актриса попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ. В Минюсте отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Яна Троянова* - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240819/maksakova-1967031947.html

https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html

https://ria.ru/20250224/smolyaninov-2001360360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, яна троянова, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)