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Суд подтвердил виновность Трояновой* в нарушении закона об иноагентах - РИА Новости, 01.04.2025
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02:25 01.04.2025 (обновлено: 02:29 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/sud-2008535603.html
Суд подтвердил виновность Трояновой* в нарушении закона об иноагентах
Суд подтвердил виновность Трояновой* в нарушении закона об иноагентах - РИА Новости, 01.04.2025
Суд подтвердил виновность Трояновой* в нарушении закона об иноагентах
Московский городской суд признал законным штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T02:25:00+03:00
2025-04-01T02:29:00+03:00
москва
россия
яна троянова
московский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московский городской суд признал законным штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказали в суде. Кроме того, согласно картотеке, ещё одну жалобу Трояновой* на штраф за аналогичное нарушение суд рассмотрит 8 апреля. Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Троянову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначив ей по двум административным протоколам штрафы на сумму в 80 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Она не согласились с постановлениями и обжаловала их в апелляции. Актриса попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ. В Минюсте отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Яна Троянова* - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240819/maksakova-1967031947.html
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
https://ria.ru/20250224/smolyaninov-2001360360.html
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москва, россия, яна троянова, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Москва, Россия, Яна Троянова, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд подтвердил виновность Трояновой* в нарушении закона об иноагентах

Суд признал законным штраф актрисе Яне Трояновой за неподачу отчетности

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московский городской суд признал законным штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказали в суде.
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Кроме того, согласно картотеке, ещё одну жалобу Трояновой* на штраф за аналогичное нарушение суд рассмотрит 8 апреля.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Троянову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначив ей по двум административным протоколам штрафы на сумму в 80 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Она не согласились с постановлениями и обжаловала их в апелляции.
Актриса попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ.
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В Минюсте отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами".
Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Яна Троянова* - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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