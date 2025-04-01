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Reuters: чиновники в США усомнились в скором мирном соглашении по Украине - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 01.04.2025 (обновлено: 00:00 02.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ssha-2008779502.html
Reuters: чиновники в США усомнились в скором мирном соглашении по Украине
Reuters: чиновники в США усомнились в скором мирном соглашении по Украине - РИА Новости, 02.04.2025
Reuters: чиновники в США усомнились в скором мирном соглашении по Украине
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа, сомневаясь, что Вашингтон сможет добиться в ближайшие месяцы мирного соглашения РФ с Украиной, готовят... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-01T23:39:00+03:00
2025-04-02T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа, сомневаясь, что Вашингтон сможет добиться в ближайшие месяцы мирного соглашения РФ с Украиной, готовят новые планы давления на Москву и Киев, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников."Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву... Чиновники заявили, что, кажется, соглашение не будет заключено в ближайшее время, что повышает вероятность того, что трехлётний (конфликт - ред.)... затянется и что Украине потребуется больше поддержки Запада для её военных операций", - говорится в сообщении.Как сообщили агентству источники, высокопоставленные американские чиновники в течение нескольких недель в частном порядке жаловались на сопротивление Киева в переговорах по достижению ресурсной сделки с США и мира с РФ. По данным источников, чиновники Белого дома и госдепартамента также обсуждают, какие экономические или дипломатические меры могли бы "подтолкнуть Россию" к соглашению. Среди таких мер рассматриваются дополнительные пошлины и санкции в отношении РФ, отметил чиновник.Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20250401/ssha-2008758714.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп
Reuters: чиновники в США усомнились в скором мирном соглашении по Украине

Reuters: американские чиновники готовят новые планы давления на Россию и Украину

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа, сомневаясь, что Вашингтон сможет добиться в ближайшие месяцы мирного соглашения РФ с Украиной, готовят новые планы давления на Москву и Киев, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву... Чиновники заявили, что, кажется, соглашение не будет заключено в ближайшее время, что повышает вероятность того, что трехлётний (конфликт - ред.)... затянется и что Украине потребуется больше поддержки Запада для её военных операций", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Трамп активно контактирует с Россией и Украиной, заявили в Белом доме
Вчера, 19:40
Как сообщили агентству источники, высокопоставленные американские чиновники в течение нескольких недель в частном порядке жаловались на сопротивление Киева в переговорах по достижению ресурсной сделки с США и мира с РФ. По данным источников, чиновники Белого дома и госдепартамента также обсуждают, какие экономические или дипломатические меры могли бы "подтолкнуть Россию" к соглашению. Среди таких мер рассматриваются дополнительные пошлины и санкции в отношении РФ, отметил чиновник.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
СМИ: США могут ввести агрессивные санкции против судов с российской нефтью
Вчера, 21:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд Трамп
 
 
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