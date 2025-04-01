https://ria.ru/20250401/ssha-2008779502.html

Reuters: чиновники в США усомнились в скором мирном соглашении по Украине

Reuters: чиновники в США усомнились в скором мирном соглашении по Украине - РИА Новости, 02.04.2025

Reuters: чиновники в США усомнились в скором мирном соглашении по Украине

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа, сомневаясь, что Вашингтон сможет добиться в ближайшие месяцы мирного соглашения РФ с Украиной, готовят... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-01T23:39:00+03:00

2025-04-01T23:39:00+03:00

2025-04-02T00:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа, сомневаясь, что Вашингтон сможет добиться в ближайшие месяцы мирного соглашения РФ с Украиной, готовят новые планы давления на Москву и Киев, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников."Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву... Чиновники заявили, что, кажется, соглашение не будет заключено в ближайшее время, что повышает вероятность того, что трехлётний (конфликт - ред.)... затянется и что Украине потребуется больше поддержки Запада для её военных операций", - говорится в сообщении.Как сообщили агентству источники, высокопоставленные американские чиновники в течение нескольких недель в частном порядке жаловались на сопротивление Киева в переговорах по достижению ресурсной сделки с США и мира с РФ. По данным источников, чиновники Белого дома и госдепартамента также обсуждают, какие экономические или дипломатические меры могли бы "подтолкнуть Россию" к соглашению. Среди таких мер рассматриваются дополнительные пошлины и санкции в отношении РФ, отметил чиновник.Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20250401/ssha-2008758714.html

https://ria.ru/20250401/sanktsii-2008772332.html

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