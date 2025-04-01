https://ria.ru/20250401/ssha-2008761840.html
Белый дом подтвердил гибель четырех американских военных в Литве
Белый дом подтвердил гибель четырех американских военных в Литве - РИА Новости, 01.04.2025
Белый дом подтвердил гибель четырех американских военных в Литве
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих в ходе учений на болоте в Литве, назвав... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих в ходе учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США. "К сожалению, вчера в Литве были найдены тела трех солдат, и мне больно подтверждать, что сегодня был найден мертвым и четвертый солдат", - сообщила она журналистам на брифинге. Как отметила Левитт, гибель американских солдат напоминает о "бескорыстной жертве", которую военнослужащие США приносят, "рискуя жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность" своей страны. Во вторник командование армии США в Европе и Африке сообщило, что четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве, был найден мертвым. Ранее в командовании заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально. Командование армии США в Европе позднее заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные. В понедельник командование США в Европе и Африке подтвердило гибель трех из четырех пропавших солдат. В понедельник литовский министр обороны Довиле Шакалене сообщила, что операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88, где могли находиться пропавшие военные США, завершена. Ранее в европейском и африканском командовании вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть.
https://ria.ru/20250331/litva-2008378459.html
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в мире, литва, сша, европа
В мире, Литва, США, Европа
Белый дом подтвердил гибель четырех американских военных в Литве
Белый дом назвал гибель четырех военных в Литве жертвой ради безопасности США
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих в ходе учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.
"К сожалению, вчера в Литве
были найдены тела трех солдат, и мне больно подтверждать, что сегодня был найден мертвым и четвертый солдат", - сообщила она журналистам на брифинге.
Как отметила Левитт, гибель американских солдат напоминает о "бескорыстной жертве", которую военнослужащие США
приносят, "рискуя жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность" своей страны.
Во вторник командование армии США в Европе
и Африке
сообщило, что четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве, был найден мертвым.
Ранее в командовании заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально. Командование армии США в Европе позднее заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные. В понедельник командование США в Европе и Африке подтвердило гибель трех из четырех пропавших солдат.
В понедельник литовский министр обороны Довиле Шакалене сообщила, что операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88, где могли находиться пропавшие военные США, завершена.
Ранее в европейском и африканском командовании вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть.