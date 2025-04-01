Рейтинг@Mail.ru
Белый дом подтвердил гибель четырех американских военных в Литве - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/ssha-2008761840.html
Белый дом подтвердил гибель четырех американских военных в Литве
Белый дом подтвердил гибель четырех американских военных в Литве - РИА Новости, 01.04.2025
Белый дом подтвердил гибель четырех американских военных в Литве
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих в ходе учений на болоте в Литве, назвав... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:57:00+03:00
2025-04-01T19:57:00+03:00
в мире
литва
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих в ходе учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США. "К сожалению, вчера в Литве были найдены тела трех солдат, и мне больно подтверждать, что сегодня был найден мертвым и четвертый солдат", - сообщила она журналистам на брифинге. Как отметила Левитт, гибель американских солдат напоминает о "бескорыстной жертве", которую военнослужащие США приносят, "рискуя жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность" своей страны. Во вторник командование армии США в Европе и Африке сообщило, что четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве, был найден мертвым. Ранее в командовании заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально. Командование армии США в Европе позднее заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные. В понедельник командование США в Европе и Африке подтвердило гибель трех из четырех пропавших солдат. В понедельник литовский министр обороны Довиле Шакалене сообщила, что операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88, где могли находиться пропавшие военные США, завершена. Ранее в европейском и африканском командовании вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть.
https://ria.ru/20250331/litva-2008378459.html
https://ria.ru/20250327/ryutte-2007685719.html
литва
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, сша, европа
В мире, Литва, США, Европа
Белый дом подтвердил гибель четырех американских военных в Литве

Белый дом назвал гибель четырех военных в Литве жертвой ради безопасности США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих в ходе учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.
"К сожалению, вчера в Литве были найдены тела трех солдат, и мне больно подтверждать, что сегодня был найден мертвым и четвертый солдат", - сообщила она журналистам на брифинге.
Операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 в Литве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Литве раскрыли новые данные о ситуации с затонувшим американским БТР
31 марта, 12:59
Как отметила Левитт, гибель американских солдат напоминает о "бескорыстной жертве", которую военнослужащие США приносят, "рискуя жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность" своей страны.
Во вторник командование армии США в Европе и Африке сообщило, что четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве, был найден мертвым.
Ранее в командовании заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально. Командование армии США в Европе позднее заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные. В понедельник командование США в Европе и Африке подтвердило гибель трех из четырех пропавших солдат.
В понедельник литовский министр обороны Довиле Шакалене сообщила, что операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88, где могли находиться пропавшие военные США, завершена.
Ранее в европейском и африканском командовании вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть.
Солдаты армии США в Литве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В НАТО объяснили слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве
27 марта, 14:22
 
В миреЛитваСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала