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Трамп активно контактирует с Россией и Украиной, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.04.2025
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19:40 01.04.2025 (обновлено: 19:54 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ssha-2008758714.html
Трамп активно контактирует с Россией и Украиной, заявили в Белом доме
Трамп активно контактирует с Россией и Украиной, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп активно контактирует с Россией и Украиной, заявили в Белом доме
США активно продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, президент Дональд Трамп лично вовлечён в этот... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:40:00+03:00
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сша
россия
в мире
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. США активно продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, президент Дональд Трамп лично вовлечён в этот процесс, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Наша команда продолжает взаимодействовать с россиянами, как и с украинцами, а президент продолжает быть очень и очень вовлечён лично в эту тему каждый день", — сказала Левитт на брифинге.В понедельник Левитт сообщила, что Трамп выразил недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон конфликта, добавив, что президент США ясно дал понять, какие шаги, по его мнению, необходимо предпринять для завершения боевых действий.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американской прессе, согласно которым Трамп якобы "был очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина, отметив, что в публикациях отсутствуют прямые цитаты американского президента.
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сша, россия, в мире, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
США, Россия, В мире, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Трамп активно контактирует с Россией и Украиной, заявили в Белом доме

Белый дом: Трамп лично вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. США активно продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, президент Дональд Трамп лично вовлечён в этот процесс, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Наша команда продолжает взаимодействовать с россиянами, как и с украинцами, а президент продолжает быть очень и очень вовлечён лично в эту тему каждый день", — сказала Левитт на брифинге.
В понедельник Левитт сообщила, что Трамп выразил недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон конфликта, добавив, что президент США ясно дал понять, какие шаги, по его мнению, необходимо предпринять для завершения боевых действий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американской прессе, согласно которым Трамп якобы "был очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина, отметив, что в публикациях отсутствуют прямые цитаты американского президента.
Пожар на электроподстанции Шебекино после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Вчера, 17:40
 
СШАРоссияВ миреУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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