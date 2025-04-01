https://ria.ru/20250401/ssha-2008758714.html

Трамп активно контактирует с Россией и Украиной, заявили в Белом доме

Трамп активно контактирует с Россией и Украиной, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.04.2025

Трамп активно контактирует с Россией и Украиной, заявили в Белом доме

США активно продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, президент Дональд Трамп лично вовлечён в этот... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:40:00+03:00

2025-04-01T19:40:00+03:00

2025-04-01T19:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. США активно продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, президент Дональд Трамп лично вовлечён в этот процесс, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Наша команда продолжает взаимодействовать с россиянами, как и с украинцами, а президент продолжает быть очень и очень вовлечён лично в эту тему каждый день", — сказала Левитт на брифинге.В понедельник Левитт сообщила, что Трамп выразил недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон конфликта, добавив, что президент США ясно дал понять, какие шаги, по его мнению, необходимо предпринять для завершения боевых действий.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американской прессе, согласно которым Трамп якобы "был очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина, отметив, что в публикациях отсутствуют прямые цитаты американского президента.

https://ria.ru/20250401/rossija-2008730849.html

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сша, россия, в мире, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин