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США не спешат с созданием новых штабов в Азии, заявил генерал Кейн
США не спешат с созданием новых штабов в Азии, заявил генерал Кейн - РИА Новости, 01.04.2025
США не спешат с созданием новых штабов в Азии, заявил генерал Кейн
США не спешат с развертыванием новых штабов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы не ослабить свои военные миссии в других регионах, заявил кандидат на пост главы РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США не спешат с развертыванием новых штабов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы не ослабить свои военные миссии в других регионах, заявил кандидат на пост главы Объединённого комитета начальников штабов генерал Джон Кейн. "Одним из основных вызовов при преждевременном создании новых объединенных штабов является потенциальная нагрузка на ресурсы. У действующих командований достаточно кадров для управления текущими и докризисными операциями. Создание новых структур преждевременно может ослабить другие глобальные миссии", - отметил он в письменных ответах сенатскому комитету по делам вооруженных сил. Кейн добавил, что в случае утверждения намерен работать с боевыми командованиями и руководством объединенного штаба для оценки каждого случая индивидуально. Согласно принятому в 2023 году оборонному бюджету, Пентагон должен создать постоянный штаб объединенных сил в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США. Кейн указал, что существующая структура с возможностью развертывания оперативных групп уже сейчас обеспечивает необходимую гибкость и готовность к будущим кризисам.
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в мире, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
США не спешат с созданием новых штабов в Азии, заявил генерал Кейн
Генерал Кейн: США не спешат создавать новые штабы в Индо-Тихоокеанском регионе