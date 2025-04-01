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"Согласятся на все условия": Зеленскому пришли плохие новости из США - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 01.04.2025 (обновлено: 21:51 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ssha-2008693436.html
"Согласятся на все условия": Зеленскому пришли плохие новости из США
"Согласятся на все условия": Зеленскому пришли плохие новости из США - РИА Новости, 01.04.2025
"Согласятся на все условия": Зеленскому пришли плохие новости из США
США согласятся на большинство условий России по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:03:00+03:00
2025-04-01T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. США согласятся на большинство условий России по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Это плохая новость для Европы и плохая новость для Украины: США собираются согласиться на большинство, если не на все условия России", — считает он.Как отметил эксперт, Соединенные Штаты вынуждены так поступить из-за реалий, которые сложились на поле боя, а ЕС и киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, по его словам, не будут иметь возможности перечить Вашингтону.Риттер напомнил, что последнее слово в позиции Запада по Украине принадлежит США, так как именно они заставили Киев и Брюссель "играть в эту игру".Как ранее заявлял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, американская сторона в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждает вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что стоит рассмотреть возможность введения временного управления на Украине. Глава государства объяснил, что это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, идея президента основывается на ситуации на Украине и связана с потерей контроля Киевом.
https://ria.ru/20250401/dubinskiy-2008661842.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
"Согласятся на все условия": Зеленскому пришли плохие новости из США

Риттер: США согласятся на все условия России по Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. США согласятся на большинство условий России по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Это плохая новость для Европы и плохая новость для Украины: США собираются согласиться на большинство, если не на все условия России", — считает он.
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Как отметил эксперт, Соединенные Штаты вынуждены так поступить из-за реалий, которые сложились на поле боя, а ЕС и киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, по его словам, не будут иметь возможности перечить Вашингтону.
Риттер напомнил, что последнее слово в позиции Запада по Украине принадлежит США, так как именно они заставили Киев и Брюссель "играть в эту игру".
Как ранее заявлял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, американская сторона в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждает вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что стоит рассмотреть возможность введения временного управления на Украине. Глава государства объяснил, что это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, идея президента основывается на ситуации на Украине и связана с потерей контроля Киевом.
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