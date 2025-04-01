Республиканцы, говоря о третьем сроке Трампа, советуют читать Конституцию
Сенатор Джон Тун заявил, что для переизбрания Трампа надо менять Конституцию
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Представители Республиканской партии США, комментируя возможное переизбрание американского президента Дональда Трампа на третий срок, советуют прочитать конституцию и считают, что без её изменений ничего не выйдет, сообщает телеканал NBC.
"Прочтите конституцию", - приводит телеканал слова республиканца Чарльза Грассли.
Люди с бензопилой: самые важные назначенцы гневного Дональда
24 ноября 2024, 08:00
По данным телеканала, лидер большинства в сенате Джон Тун заявил, что без изменений в конституцию у Трампа ничего не получится. Как отмечает телеканал, Тун также подчеркнул, что Трамп, похоже, не относится к этому вопросу серьезно. Он заявил, что президент США, вероятно, подшучивает над журналистами, которые постоянно задают вопрос о третьем сроке.
"Двадцать вторая поправка ясна и недвусмысленна", - приводит телеканал слова главы комитета по торговле сената США Теда Круза.
Ранее Трамп заявил, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок, если это произойдет, республиканец готов поспорить за высший пост с бывшим американским лидером Бараком Обамой.
Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения.
Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.