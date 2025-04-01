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Республиканцы, говоря о третьем сроке Трампа, советуют читать Конституцию - РИА Новости, 01.04.2025
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06:12 01.04.2025 (обновлено: 06:24 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ssha-2008546262.html
Республиканцы, говоря о третьем сроке Трампа, советуют читать Конституцию
Республиканцы, говоря о третьем сроке Трампа, советуют читать Конституцию - РИА Новости, 01.04.2025
Республиканцы, говоря о третьем сроке Трампа, советуют читать Конституцию
Представители Республиканской партии США, комментируя возможное переизбрание американского президента Дональда Трампа на третий срок, советуют прочитать... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:12:00+03:00
2025-04-01T06:24:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Представители Республиканской партии США, комментируя возможное переизбрание американского президента Дональда Трампа на третий срок, советуют прочитать конституцию и считают, что без её изменений ничего не выйдет, сообщает телеканал NBC. "Прочтите конституцию", - приводит телеканал слова республиканца Чарльза Грассли. По данным телеканала, лидер большинства в сенате Джон Тун заявил, что без изменений в конституцию у Трампа ничего не получится. Как отмечает телеканал, Тун также подчеркнул, что Трамп, похоже, не относится к этому вопросу серьезно. Он заявил, что президент США, вероятно, подшучивает над журналистами, которые постоянно задают вопрос о третьем сроке. "Двадцать вторая поправка ясна и недвусмысленна", - приводит телеканал слова главы комитета по торговле сената США Теда Круза. Ранее Трамп заявил, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок, если это произойдет, республиканец готов поспорить за высший пост с бывшим американским лидером Бараком Обамой. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения. Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.
https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html
https://ria.ru/20250401/tramp-2008533407.html
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в мире, сша, дональд трамп, тед круз (сенатор от штата техас), барак обама, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Барак Обама, NBC
Республиканцы, говоря о третьем сроке Трампа, советуют читать Конституцию

Сенатор Джон Тун заявил, что для переизбрания Трампа надо менять Конституцию

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Представители Республиканской партии США, комментируя возможное переизбрание американского президента Дональда Трампа на третий срок, советуют прочитать конституцию и считают, что без её изменений ничего не выйдет, сообщает телеканал NBC.
"Прочтите конституцию", - приводит телеканал слова республиканца Чарльза Грассли.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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По данным телеканала, лидер большинства в сенате Джон Тун заявил, что без изменений в конституцию у Трампа ничего не получится. Как отмечает телеканал, Тун также подчеркнул, что Трамп, похоже, не относится к этому вопросу серьезно. Он заявил, что президент США, вероятно, подшучивает над журналистами, которые постоянно задают вопрос о третьем сроке.
"Двадцать вторая поправка ясна и недвусмысленна", - приводит телеканал слова главы комитета по торговле сената США Теда Круза.
Ранее Трамп заявил, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок, если это произойдет, республиканец готов поспорить за высший пост с бывшим американским лидером Бараком Обамой.
Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения.
Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.
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