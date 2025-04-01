https://ria.ru/20250401/ssha-2008546262.html

Республиканцы, говоря о третьем сроке Трампа, советуют читать Конституцию

Республиканцы, говоря о третьем сроке Трампа, советуют читать Конституцию - РИА Новости, 01.04.2025

Республиканцы, говоря о третьем сроке Трампа, советуют читать Конституцию

Представители Республиканской партии США, комментируя возможное переизбрание американского президента Дональда Трампа на третий срок, советуют прочитать... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:12:00+03:00

2025-04-01T06:12:00+03:00

2025-04-01T06:24:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Представители Республиканской партии США, комментируя возможное переизбрание американского президента Дональда Трампа на третий срок, советуют прочитать конституцию и считают, что без её изменений ничего не выйдет, сообщает телеканал NBC. "Прочтите конституцию", - приводит телеканал слова республиканца Чарльза Грассли. По данным телеканала, лидер большинства в сенате Джон Тун заявил, что без изменений в конституцию у Трампа ничего не получится. Как отмечает телеканал, Тун также подчеркнул, что Трамп, похоже, не относится к этому вопросу серьезно. Он заявил, что президент США, вероятно, подшучивает над журналистами, которые постоянно задают вопрос о третьем сроке. "Двадцать вторая поправка ясна и недвусмысленна", - приводит телеканал слова главы комитета по торговле сената США Теда Круза. Ранее Трамп заявил, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок, если это произойдет, республиканец готов поспорить за высший пост с бывшим американским лидером Бараком Обамой. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения. Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

https://ria.ru/20250401/tramp-2008533407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, тед круз (сенатор от штата техас), барак обама, nbc