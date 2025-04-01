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Источник в Анкаре рассказал, как можно мониторить энергетическое перемирие

Источник в Анкаре рассказал, как можно мониторить энергетическое перемирие - РИА Новости, 01.04.2025

Источник в Анкаре рассказал, как можно мониторить энергетическое перемирие

Независимые наблюдатели, а также БПЛА и спутники могут быть использованы для инициированного США мониторинга "энергетического перемирия" между Москвой и Киевом, РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T03:54:00+03:00

2025-04-01T03:54:00+03:00

2025-04-01T03:55:00+03:00

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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Независимые наблюдатели, а также БПЛА и спутники могут быть использованы для инициированного США мониторинга "энергетического перемирия" между Москвой и Киевом, но для этого необходимо согласие всех сторон, предположил в беседе с РИА Новости турецкий дипломатический источник в Анкаре. Соединенные Штаты проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и европейскими странами относительно готовности проводить мониторинг "энергетического перемирия" между Москвой и Киевом, заявил во время брифинга в пятницу Владимир Зеленский. Турции пока не известно о планах США провести консультации для мониторинга "энергетического перемирия" между Москвой и Киевом, Анкара пока не имеет представлений о формате этого проекта, сообщил ранее РИА Новости диписточник в Анкаре. "В рамках консультаций ряд стран могут отправить независимых наблюдателей для контроля за соблюдением условий перемирия. Наблюдатели будут отслеживать ситуацию на местах, фиксировать согласованные параметры и реагировать на возможные нарушения. Для этих целей могут быть использованы технологии, спутниковые снимки или беспилотные летательные аппараты. Эти данные могут быть использованы для анализа соблюдения условий перемирия. Создание системы регулярных отчетов о ситуации в регионе, предоставляемых как наблюдателями, так и местными властями, может помочь в поддержании прозрачности и ответственности обеих сторон. Но, тут, конечно же нужное согласие обеих сторон на проведение мониторинга", - сказал собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250329/sheremet-2008149360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, россия, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, россельхозбанк, анкара (провинция)