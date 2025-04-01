https://ria.ru/20250401/ssha-2008528629.html

США ввели визовые ограничения против некоторых китайских чиновников

США ввели визовые ограничения против некоторых китайских чиновников - РИА Новости, 01.04.2025

США ввели визовые ограничения против некоторых китайских чиновников

США ввели визовые ограничения против китайских чиновников, ответственных за допуск иностранцев в Тибет, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:55:00+03:00

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2025-04-01T00:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США ввели визовые ограничения против китайских чиновников, ответственных за допуск иностранцев в Тибет, заявил госсекретарь Марко Рубио. Как заявил Рубио, дополнительные визовые ограничения вводятся в связи с тем, что Компартия Китая "отказывала американским дипломатам и журналистам в допуске в Тибетский автономный регион и другие районы", хотя китайские дипломаты и журналисты имеют, по его словам, широкий доступ в США. "Это отсутствие взаимности неприемлемо", - заявил журналистам Рубио. Он призвал руководство Китая устранить разницу в подходах и открыть дипломатам доступ в указанные районы КНР. Госсекретарь не указал, против кого вводятся ограничения. Традиционно внешнеполитическое ведомство не придает это огласке, настаивая на внутреннем характере информации о визах. В XIII веке Тибет вошел в состав Монгольской империи. В разные исторические периоды регион сохранял значительную автономию. В 1951 году власти в Пекине и местное тибетское правительство подписали "Соглашение о мирном освобождении Тибета", в соответствии с которым Тибет признавался частью Китая при условии сохранения внутренней автономии. В 1959 году в регионе произошло восстание, которое было подавлено. Тибетское правительство было распущено, а Далай-лама XIV (Тэнцзин Гьямцхо) бежал в Индию, где возглавил так называемое "правительство Тибета в изгнании". КНР считает 1959 год годом освобождения Тибета от феодально-крепостнического режима. В 1965 году был официально образован Тибетский автономный район.

https://ria.ru/20250331/ekspert-2008315762.html

https://ria.ru/20231214/tibet-1915679553.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тибет, китай, сша, марко рубио, компартии китая