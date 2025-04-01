США ввели визовые ограничения против некоторых китайских чиновников
США ввели ограничения против китайских чиновников, отвечающих за допуск в Тибет
© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США ввели визовые ограничения против китайских чиновников, ответственных за допуск иностранцев в Тибет, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Как заявил Рубио, дополнительные визовые ограничения вводятся в связи с тем, что Компартия Китая "отказывала американским дипломатам и журналистам в допуске в Тибетский автономный регион и другие районы", хотя китайские дипломаты и журналисты имеют, по его словам, широкий доступ в США.
"Это отсутствие взаимности неприемлемо", - заявил журналистам Рубио.
Он призвал руководство Китая устранить разницу в подходах и открыть дипломатам доступ в указанные районы КНР.
Госсекретарь не указал, против кого вводятся ограничения. Традиционно внешнеполитическое ведомство не придает это огласке, настаивая на внутреннем характере информации о визах.
В XIII веке Тибет вошел в состав Монгольской империи. В разные исторические периоды регион сохранял значительную автономию. В 1951 году власти в Пекине и местное тибетское правительство подписали "Соглашение о мирном освобождении Тибета", в соответствии с которым Тибет признавался частью Китая при условии сохранения внутренней автономии. В 1959 году в регионе произошло восстание, которое было подавлено. Тибетское правительство было распущено, а Далай-лама XIV (Тэнцзин Гьямцхо) бежал в Индию, где возглавил так называемое "правительство Тибета в изгнании". КНР считает 1959 год годом освобождения Тибета от феодально-крепостнического режима. В 1965 году был официально образован Тибетский автономный район.
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