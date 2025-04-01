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Спецоперация, 1 апреля: бойцы "Востока" освободили поселок Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 01.04.2025 (обновлено: 18:46 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008745563.html
Спецоперация, 1 апреля: бойцы "Востока" освободили поселок Разлив в ДНР
Спецоперация, 1 апреля: бойцы "Востока" освободили поселок Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
Спецоперация, 1 апреля: бойцы "Востока" освободили поселок Разлив в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Разлив в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение украинским... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:33:00+03:00
2025-04-01T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
ван и (политик)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Разлив в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение украинским формированиям в районах ещё четырёх населённых пунктов ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ. Как уточнили позднее в ведомстве, за десять дней штурма посёлка были зачищены около 400 строений и уничтожены более 150 украинских военнослужащих. Поражение живой силе и технике противника нанесли и остальные группировки ВС РФ, принимающие участие в спецоперации. Кроме того, они улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ при этом потеряли до 1190 военнослужащих. Также Киев лишился трёх танков, девяти боевых бронированных машин, четырёх американских бронетранспортёров М113, 15 орудий полевой артиллерии, трёх станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и трёх складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия российских группировок войск нанесли поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 67 беспилотников самолетного типа. Не соблюдают договоренностьРИА Новости подсчитало, что за период с 18 марта, когда президент РФ Владимир Путин откликнулся на инициативу лидера США Дональда Трампа о прекращении ударов по объектам энергетики, по 31 марта, Киев нарушил это эмбарго 23 раза. Кроме того, МО РФ сообщило во вторник, что накануне вновь имели место атаки со стороны украинских войск. Ударам подверглись подстанции в Запорожской и Белгородской областях. В результате произошло прекращение электроснабжения потребителей бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района Запорожской области. Кроме того, электроснабжения лишились более 1200 бытовых потребителей Грайворонского района Белгородской области. Во вторник Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Он попросил главу Минобороны Андрея Белоусова доложить о том, как исполняются договорённости по прекращению взаимных ударов по энергосистемам двух стран. Отражены две контратакиВ отдельной сводке говорится, что подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, а также отразили две контратаки противника. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах 15 населённых пунктов в Сумской области Украины. За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 180 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления беспилотниками. Всего за время боевых действий здесь потери противника превысили 71 420 военнослужащих. Не может принимать как естьРоссия серьёзно воспринимает предложения США по Украине, но не может принимать их просто как есть, потому что пока в них отсутствует главное требование Москвы о необходимости решить первопричины кризиса, это надо преодолевать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия продолжает контакты с США. Тема Украины, по его словам, очень сложная и требует "многих дополнительных усилий". Путь к миру далекГлава МИД Китая Ван И, с 31 марта по 2 апреля посещающий Россию с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в интервью РИА Новости заявил, что КНР выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Пекин, по его словам, готов играть роль в урегулировании, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, и будет учитывать чаяния сторон. Ван И обратил внимание на заявления Москвы о том, что она не отказывается от диалога по Украине. Он назвал украинский кризис "крупнейшим геополитическим конфликтом с момента завершения холодной войны" и напомнил, что Китай с первого дня кризиса выступает за урегулирование через переговоры. Глава МИД Китая оценил ситуацию на поле боя как непростую. В то же время, по его словам, наблюдается тенденция к мирным переговорам, а контакты Москвы и Вашингтона уже достигли определённых результатов. Тем не менее позиции сторон украинского конфликта по ключевым вопросам сильно расходятся, путь к миру ещё далёк, заявил Ван И. Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России, есть понимание, что "это необходимо", заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Германия выделит Украине 3 миллиарда евро в 2025 году, а всего до 2029 года включительно – более 11 миллиардов евро, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок, прибывшая с визитом в Киев. Президент Финляндии Александр Стубб рассказал на пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ, что европейские лидеры на прошедшей встрече так называемой "коалиции желающих" начали обсуждать, когда им следует связаться с президентом России Владимиром Путиным. Расширили молодежный контрактГлава украинского МИД Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что заподозрило бывшего заместителя начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ во взяточничестве, он, как утверждается, за плату, в среднем составлявшую 8 тысяч долларов, переводил военных с передовой в тыл. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Черниговской области были нанесены удары по частям ВСУ, собиравшимся проникнуть в Брянскую область, а также по месту сборки беспилотников в Новгороде-Северском. Кроме того, по его словам, фугасными авиабомбами была уничтожена группа ВСУ, среди которой был подполковник, в посёлке Краснополье Сумской области. Также в регионе поражены конная ферма и здание обувной фабрики, которые ВСУ использовали как хранилище бронетехники и временное место дислокации. Лебедев добавил, что удары нанесены по местам ротаций ВСУ, тренировочному полигону, ангарам, где хранилась техника и шла сборка беспилотников в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Молодёжный контракт в 1 миллион гривен (24 тысячи долларов) желающие смогут подписать не только с ВСУ, но и национальной гвардией и пограничной службой, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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россия, украина, киев, владимир путин, ван и (политик), сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Ван И (политик), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире

Спецоперация, 1 апреля: бойцы "Востока" освободили поселок Разлив в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Разлив в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение украинским формированиям в районах ещё четырёх населённых пунктов ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ.
Как уточнили позднее в ведомстве, за десять дней штурма посёлка были зачищены около 400 строений и уничтожены более 150 украинских военнослужащих.
Сгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
"Все люди и вся техника": на Украине рассказали о трагедии ВСУ
Вчера, 17:53
Поражение живой силе и технике противника нанесли и остальные группировки ВС РФ, принимающие участие в спецоперации. Кроме того, они улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ при этом потеряли до 1190 военнослужащих.
Также Киев лишился трёх танков, девяти боевых бронированных машин, четырёх американских бронетранспортёров М113, 15 орудий полевой артиллерии, трёх станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и трёх складов боеприпасов.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия российских группировок войск нанесли поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 67 беспилотников самолетного типа.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке
Вчера, 17:56

Не соблюдают договоренность

РИА Новости подсчитало, что за период с 18 марта, когда президент РФ Владимир Путин откликнулся на инициативу лидера США Дональда Трампа о прекращении ударов по объектам энергетики, по 31 марта, Киев нарушил это эмбарго 23 раза.
Кроме того, МО РФ сообщило во вторник, что накануне вновь имели место атаки со стороны украинских войск. Ударам подверглись подстанции в Запорожской и Белгородской областях.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В ВСУ стали оправдывать нарушения перемирия и выдвигать новые условия
Вчера, 14:14
В результате произошло прекращение электроснабжения потребителей бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района Запорожской области. Кроме того, электроснабжения лишились более 1200 бытовых потребителей Грайворонского района Белгородской области.
Во вторник Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Он попросил главу Минобороны Андрея Белоусова доложить о том, как исполняются договорённости по прекращению взаимных ударов по энергосистемам двух стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Лавров заявил о соблюдении Россией моратория на удары по энергообъектам
Вчера, 17:37

Отражены две контратаки

В отдельной сводке говорится, что подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, а также отразили две контратаки противника. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах 15 населённых пунктов в Сумской области Украины.
За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 180 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления беспилотниками. Всего за время боевых действий здесь потери противника превысили 71 420 военнослужащих.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ВСУ перебросили четыре бригады в Красноармейск, рассказал источник
Вчера, 12:34

Не может принимать как есть

Россия серьёзно воспринимает предложения США по Украине, но не может принимать их просто как есть, потому что пока в них отсутствует главное требование Москвы о необходимости решить первопричины кризиса, это надо преодолевать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия продолжает контакты с США. Тема Украины, по его словам, очень сложная и требует "многих дополнительных усилий".
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
Вчера, 05:52

Путь к миру далек

Глава МИД Китая Ван И, с 31 марта по 2 апреля посещающий Россию с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в интервью РИА Новости заявил, что КНР выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Пекин, по его словам, готов играть роль в урегулировании, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, и будет учитывать чаяния сторон.
Ван И обратил внимание на заявления Москвы о том, что она не отказывается от диалога по Украине. Он назвал украинский кризис "крупнейшим геополитическим конфликтом с момента завершения холодной войны" и напомнил, что Китай с первого дня кризиса выступает за урегулирование через переговоры.
Глава МИД Китая оценил ситуацию на поле боя как непростую. В то же время, по его словам, наблюдается тенденция к мирным переговорам, а контакты Москвы и Вашингтона уже достигли определённых результатов. Тем не менее позиции сторон украинского конфликта по ключевым вопросам сильно расходятся, путь к миру ещё далёк, заявил Ван И.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Опрос: американцы хотят, чтобы Киев вел переговоры о завершении конфликта
Вчера, 13:42
Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России, есть понимание, что "это необходимо", заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Германия выделит Украине 3 миллиарда евро в 2025 году, а всего до 2029 года включительно – более 11 миллиардов евро, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок, прибывшая с визитом в Киев.
Президент Финляндии Александр Стубб рассказал на пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ, что европейские лидеры на прошедшей встрече так называемой "коалиции желающих" начали обсуждать, когда им следует связаться с президентом России Владимиром Путиным.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине
31 марта, 17:29

Расширили молодежный контракт

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что заподозрило бывшего заместителя начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ во взяточничестве, он, как утверждается, за плату, в среднем составлявшую 8 тысяч долларов, переводил военных с передовой в тыл.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Черниговской области были нанесены удары по частям ВСУ, собиравшимся проникнуть в Брянскую область, а также по месту сборки беспилотников в Новгороде-Северском.
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В проект соглашения США и Украины по минералам включили все ископаемые
27 марта, 12:32
Кроме того, по его словам, фугасными авиабомбами была уничтожена группа ВСУ, среди которой был подполковник, в посёлке Краснополье Сумской области. Также в регионе поражены конная ферма и здание обувной фабрики, которые ВСУ использовали как хранилище бронетехники и временное место дислокации.
Лебедев добавил, что удары нанесены по местам ротаций ВСУ, тренировочному полигону, ангарам, где хранилась техника и шла сборка беспилотников в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.
Молодёжный контракт в 1 миллион гривен (24 тысячи долларов) желающие смогут подписать не только с ВСУ, но и национальной гвардией и пограничной службой, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Добыча редкоземельных материалов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
СМИ раскрыли, чем США грозили Киеву за отказ подписать сделку по минералам
7 марта, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВан И (политик)Сергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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