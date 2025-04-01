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Российская авиация и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
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12:19 01.04.2025
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Российская авиация и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Российская авиация и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
Российская авиация и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Авиация и артиллерия России нанесли удары по складам боеприпасов, местам производства взрывчатки, средства ПВО сбили 67 беспилотников, сообщило во вторник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:19:00+03:00
2025-04-01T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли удары по складам боеприпасов, местам производства взрывчатки, средства ПВО сбили 67 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49247 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22622 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23152 орудия полевой артиллерии и минометов, 33572 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Российская авиация и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ

МО: ВС России поразили склады боеприпасов ВСУ и места производства взрывчатки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли удары по складам боеприпасов, местам производства взрывчатки, средства ПВО сбили 67 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении Минобороны.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49247 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22622 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23152 орудия полевой артиллерии и минометов, 33572 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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