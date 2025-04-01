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ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 01.04.2025
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:13:00+03:00
2025-04-01T12:13:00+03:00
2025-04-01T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Турья и Мирополье Сумской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 70 боевиков и бронемашину в зоне действий "Севера" за сутки