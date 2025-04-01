https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008607856.html

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 01.04.2025

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:13:00+03:00

2025-04-01T12:13:00+03:00

2025-04-01T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

сумская область

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Турья и Мирополье Сумской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область, безопасность, вооруженные силы рф