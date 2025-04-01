https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008552581.html

ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины в Курской области

ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины в Курской области - РИА Новости, 01.04.2025

ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины в Курской области

На подходах к поселку Погребки Суджанского района Курской области боевики ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины L9A1, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T07:38:00+03:00

2025-04-01T07:38:00+03:00

2025-04-01T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

авто

суджанский район

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779450_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_2d33fcb3838e1d20e72876a0940dcb84.jpg

ПОГРЕБКИ, 1 апр – РИА Новости. На подходах к поселку Погребки Суджанского района Курской области боевики ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины L9A1, рассказал РИА Новости сапер подразделения "Барс-И" с позывным "Сталин". Английские мины вытянутой прямоугольной формы сапер обнаружил на подъезде к поселку, бойцы ВСУ заминировали ими саму дорогу, а также несколько метров обочины. "Перед нами английские мины противотанковые L9A1. Здесь от 8 до 8,8 килограмма взрывчатого вещества. Вещество типа тринитротоуол. Такое обычно всегда применяется, плюс-минус. Видимо был установлен "минный шлагбаум", чтобы техника не прошла по обочине. Такие же мины были установлены и вот здесь, мы это дело сняли, уничтожили", - рассказал сапер. Он также отметил, что из-за особенностей их конструкции их достаточно сложно объехать. "Обычно такие мины устанавливают поперек дороги. Обычно никакой хитрости тут нет, просто, когда техника едет, наступают люди, не сразу их увидишь. Это мы вот видим, потому что сконцентрировали внимание. А так, когда много отвлекающих моментов, вы их просто не заметите", - отметил он. Мины представляют угрозу и и для обычных гражданских автомобилей, при этом, если бронированная машина или танк, скорее всего, в результате срабатывания будут просто обездвижены, то при ударе по легковой машине она будет полностью уничтожена. "Гусеницу перебивает (танку). Против транспорта бронированного – отлетит колесо, хотя, смотря, какая машина. Тут усилие срабатывания 135 килограмм. Если едет внедорожник – сработает. В зависимости от массы автомобиля зависят его повреждения, если простой внедорожник – разлетится, если что-то типа "Тигра" – как минимум водитель будет контужен", - отметил сапер. Он также отметил, что за все годы службы в ВС РФ и участия в СВО он впервые столкнулся с подобной конструкцией.

https://ria.ru/20250328/sapery-2007838685.html

https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджанский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность