https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008552581.html
ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины в Курской области
ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины в Курской области - РИА Новости, 01.04.2025
ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины в Курской области
На подходах к поселку Погребки Суджанского района Курской области боевики ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины L9A1, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:38:00+03:00
2025-04-01T07:38:00+03:00
2025-04-01T07:46:00+03:00
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ПОГРЕБКИ, 1 апр – РИА Новости. На подходах к поселку Погребки Суджанского района Курской области боевики ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины L9A1, рассказал РИА Новости сапер подразделения "Барс-И" с позывным "Сталин". Английские мины вытянутой прямоугольной формы сапер обнаружил на подъезде к поселку, бойцы ВСУ заминировали ими саму дорогу, а также несколько метров обочины. "Перед нами английские мины противотанковые L9A1. Здесь от 8 до 8,8 килограмма взрывчатого вещества. Вещество типа тринитротоуол. Такое обычно всегда применяется, плюс-минус. Видимо был установлен "минный шлагбаум", чтобы техника не прошла по обочине. Такие же мины были установлены и вот здесь, мы это дело сняли, уничтожили", - рассказал сапер. Он также отметил, что из-за особенностей их конструкции их достаточно сложно объехать. "Обычно такие мины устанавливают поперек дороги. Обычно никакой хитрости тут нет, просто, когда техника едет, наступают люди, не сразу их увидишь. Это мы вот видим, потому что сконцентрировали внимание. А так, когда много отвлекающих моментов, вы их просто не заметите", - отметил он. Мины представляют угрозу и и для обычных гражданских автомобилей, при этом, если бронированная машина или танк, скорее всего, в результате срабатывания будут просто обездвижены, то при ударе по легковой машине она будет полностью уничтожена. "Гусеницу перебивает (танку). Против транспорта бронированного – отлетит колесо, хотя, смотря, какая машина. Тут усилие срабатывания 135 килограмм. Если едет внедорожник – сработает. В зависимости от массы автомобиля зависят его повреждения, если простой внедорожник – разлетится, если что-то типа "Тигра" – как минимум водитель будет контужен", - отметил сапер. Он также отметил, что за все годы службы в ВС РФ и участия в СВО он впервые столкнулся с подобной конструкцией.
https://ria.ru/20250328/sapery-2007838685.html
https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авто, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины в Курской области
ВСУ заминировали подходы к курским Погребкам старыми британскими минами
ПОГРЕБКИ, 1 апр – РИА Новости. На подходах к поселку Погребки Суджанского района Курской области боевики ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины L9A1, рассказал РИА Новости сапер подразделения "Барс-И" с позывным "Сталин".
Английские мины вытянутой прямоугольной формы сапер обнаружил на подъезде к поселку, бойцы ВСУ
заминировали ими саму дорогу, а также несколько метров обочины.
"Перед нами английские мины противотанковые L9A1. Здесь от 8 до 8,8 килограмма взрывчатого вещества. Вещество типа тринитротоуол. Такое обычно всегда применяется, плюс-минус. Видимо был установлен "минный шлагбаум", чтобы техника не прошла по обочине. Такие же мины были установлены и вот здесь, мы это дело сняли, уничтожили", - рассказал сапер.
Он также отметил, что из-за особенностей их конструкции их достаточно сложно объехать.
"Обычно такие мины устанавливают поперек дороги. Обычно никакой хитрости тут нет, просто, когда техника едет, наступают люди, не сразу их увидишь. Это мы вот видим, потому что сконцентрировали внимание. А так, когда много отвлекающих моментов, вы их просто не заметите", - отметил он.
Мины представляют угрозу и и для обычных гражданских автомобилей, при этом, если бронированная машина или танк, скорее всего, в результате срабатывания будут просто обездвижены, то при ударе по легковой машине она будет полностью уничтожена.
"Гусеницу перебивает (танку). Против транспорта бронированного – отлетит колесо, хотя, смотря, какая машина. Тут усилие срабатывания 135 килограмм. Если едет внедорожник – сработает. В зависимости от массы автомобиля зависят его повреждения, если простой внедорожник – разлетится, если что-то типа "Тигра" – как минимум водитель будет контужен", - отметил сапер.
Он также отметил, что за все годы службы в ВС РФ
и участия в СВО он впервые столкнулся с подобной конструкцией.