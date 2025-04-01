https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008543424.html

Российский танкист взял в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки

Российский танкист взял в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки - РИА Новости, 01.04.2025

Российский танкист взял в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки

Механик-водитель танка Т-80БВМ 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии российской группировки "Восток" с позывным "Макс" в зоне СВО взял в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:24:00+03:00

2025-04-01T05:24:00+03:00

2025-04-01T05:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

мирный

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-80

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Механик-водитель танка Т-80БВМ 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии российской группировки "Восток" с позывным "Макс" в зоне СВО взял в плен военного ВСУ, одолев его в рукопашной схватке, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Экипаж танка Т-80БВМ 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии российской группировки "Восток" выполнял задачи по освобождению населенного пункта Скудное в ДНР, в ходе передвижения на местности танк наехал на мину, и тогда экипаж решил действовать нестандартно. Танкисты покинули поврежденную машину и укрылись в ближайшей лесополосе, а чтобы минимизировать риск обнаружения, экипаж рассредоточился. Один из членов экипажа, механик-водитель Т-80 с позывным "Макс", направился к полуразрушенному зданию, чтобы уточнить по карте маршрут отхода. "В здании ситуация такая получилась. Я искал место, где спрятаться от дронов, посмотреть карту, определиться с местом отхода. А там, в нише, сидел наблюдатель из ВСУ", - вспоминает "Макс". Противник, вооруженный автоматом, взял бойца на прицел и запросил инструкции по рации. В ответ прозвучало распоряжение командования - "решай вопрос сам". "Он разрешил мне уйти, но я видел в его глазах - выстрелит в спину. Когда услышал дважды щелчок затвора, понял: автомат заклинило. Это был единственный шанс", - рассказал механик-водитель. Броском кирпича он отвлек внимание противника, а после, сократив дистанцию, вступил в рукопашную схватку. Навыки, полученные ранее в секции вольной борьбы, позволили ему обезвредить противника, который был в более выигрышной для него весовой категории. Позже задержанный украинский боевик был доставлен в расположение российских войск. "Обещал пленному, что его не тронут - свое слово я сдержал", - подчеркнул Макс. "Макс" - горняк из города Мирный, до мобилизации 10 лет спускался в шахты Якутии. "Под землей учишься не паниковать. Если в забое обвал - кричишь, и тебя засыпет. Там тишина и темнота - хуже любого боя… В экстремальной ситуации решение принимается за секунды. Не паниковать - главное правило", - отмечает военнослужащий.

https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988733615.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, мирный, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-80