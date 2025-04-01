https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008542857.html

Российские военные рассказали об освобождении села в ДНР

Российские военные рассказали об освобождении села в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025

Российские военные рассказали об освобождении села в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали на видео Минобороны РФ об освобождении населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:15:00+03:00

2025-04-01T05:15:00+03:00

2025-04-01T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали на видео Минобороны РФ об освобождении населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. Все действия военнослужащих осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчётами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам составили расчёты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из построек и домов. Операторы разведывательных дронов точными сбросами уничтожали противника в лесополосах и блиндажах. "Сначала отрабатываем "камикадзе", артиллерией, потом идут штурмовые группы и зачищают… Воевали накоротке, враг в итоге решил отойти", - сказал командир роты Ильшат Ахметшин. Штурмовые подразделения заходили в село мелкими группами, держась ближе к всевозможным укрытиям, проходя блиндажи и замаскированные укрытия. "Заходили все по-разному (на разных видах колесной техники - ред.). Это был неожиданный (для противника - ред.) прорыв. Все - по открытке, ночью, по одному и с большой дистанцией (рассредоточены - ред.). Штурмовики воспользовались моментом растерянности боевиков ВСУ, поджали их и заняли их позиции", - рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Артур Галин. Российские военнослужащие уничтожили большое количество военной техники и тяжёлых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений. Также бойцы группировки взяли в плен группу военнослужащих ВСУ. По словам стрелка Артёма Батова, они окружили дом, где находились всушники, которые сдались российским подразделениям, выбросив в окно оружие. "Отвели в укрытие их, чтобы свои же по ним не отработали, связали и завели в подвал, там накормили", - сказал Артём.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)