https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008542857.html
Российские военные рассказали об освобождении села в ДНР
Российские военные рассказали об освобождении села в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
Российские военные рассказали об освобождении села в ДНР
Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали на видео Минобороны РФ об освобождении населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:15:00+03:00
2025-04-01T05:15:00+03:00
2025-04-01T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали на видео Минобороны РФ об освобождении населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. Все действия военнослужащих осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчётами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам составили расчёты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из построек и домов. Операторы разведывательных дронов точными сбросами уничтожали противника в лесополосах и блиндажах. "Сначала отрабатываем "камикадзе", артиллерией, потом идут штурмовые группы и зачищают… Воевали накоротке, враг в итоге решил отойти", - сказал командир роты Ильшат Ахметшин. Штурмовые подразделения заходили в село мелкими группами, держась ближе к всевозможным укрытиям, проходя блиндажи и замаскированные укрытия. "Заходили все по-разному (на разных видах колесной техники - ред.). Это был неожиданный (для противника - ред.) прорыв. Все - по открытке, ночью, по одному и с большой дистанцией (рассредоточены - ред.). Штурмовики воспользовались моментом растерянности боевиков ВСУ, поджали их и заняли их позиции", - рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Артур Галин. Российские военнослужащие уничтожили большое количество военной техники и тяжёлых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений. Также бойцы группировки взяли в плен группу военнослужащих ВСУ. По словам стрелка Артёма Батова, они окружили дом, где находились всушники, которые сдались российским подразделениям, выбросив в окно оружие. "Отвели в укрытие их, чтобы свои же по ним не отработали, связали и завели в подвал, там накормили", - сказал Артём.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные рассказали об освобождении села в ДНР
Российские военные рассказали об освобождении села Запорожье в ДНР
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали на видео Минобороны РФ об освобождении населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике.
Все действия военнослужащих осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчётами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам составили расчёты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из построек и домов. Операторы разведывательных дронов точными сбросами уничтожали противника в лесополосах и блиндажах.
"Сначала отрабатываем "камикадзе", артиллерией, потом идут штурмовые группы и зачищают… Воевали накоротке, враг в итоге решил отойти", - сказал командир роты Ильшат Ахметшин.
Штурмовые подразделения заходили в село мелкими группами, держась ближе к всевозможным укрытиям, проходя блиндажи и замаскированные укрытия.
"Заходили все по-разному (на разных видах колесной техники - ред.). Это был неожиданный (для противника - ред.) прорыв. Все - по открытке, ночью, по одному и с большой дистанцией (рассредоточены - ред.). Штурмовики воспользовались моментом растерянности боевиков ВСУ
, поджали их и заняли их позиции", - рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Артур Галин.
Российские военнослужащие уничтожили большое количество военной техники и тяжёлых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений. Также бойцы группировки взяли в плен группу военнослужащих ВСУ.
По словам стрелка Артёма Батова, они окружили дом, где находились всушники, которые сдались российским подразделениям, выбросив в окно оружие. "Отвели в укрытие их, чтобы свои же по ним не отработали, связали и завели в подвал, там накормили", - сказал Артём.