Рейтинг@Mail.ru
Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 01.04.2025 (обновлено: 05:40 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008542399.html
Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 01.04.2025
Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:10:00+03:00
2025-04-01T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
украина
ка-52 "аллигатор"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830468469_0:92:3144:1861_1920x0_80_0_0_b6feba40b1f949670a9ad86fb39a27b8.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ, сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — говорится в сводке.Эти цели удалось уничтожить, подчеркнули в ведомстве.По данным Минобороны от понедельника, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71240 военнослужащих. Украина также лишилась 403 танков, 329 боевых машин пехоты, 291 бронетранспортера, 2238 боевых бронированных машин, 2580 автомобилей, 592 артиллерийских орудий, 53 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитной самоходной установки, десяти транспортно-заряжающих машин, 123 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десяти РЛС ПВО, а также 56 единиц инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830468469_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_5075e5b0123ebaaa3cb3c5629554285b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, украина, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Украина, Ка-52 "Аллигатор"
Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам и бронетехнике ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — говорится в сводке.
Эти цели удалось уничтожить, подчеркнули в ведомстве.
По данным Минобороны от понедельника, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71240 военнослужащих. Украина также лишилась 403 танков, 329 боевых машин пехоты, 291 бронетранспортера, 2238 боевых бронированных машин, 2580 автомобилей, 592 артиллерийских орудий, 53 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитной самоходной установки, десяти транспортно-заряжающих машин, 123 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десяти РЛС ПВО, а также 56 единиц инженерной и другой техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияУкраинаКа-52 "Аллигатор"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала