https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008542399.html
Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 01.04.2025
Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:10:00+03:00
2025-04-01T05:10:00+03:00
2025-04-01T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
украина
ка-52 "аллигатор"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830468469_0:92:3144:1861_1920x0_80_0_0_b6feba40b1f949670a9ad86fb39a27b8.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ, сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — говорится в сводке.Эти цели удалось уничтожить, подчеркнули в ведомстве.По данным Минобороны от понедельника, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71240 военнослужащих. Украина также лишилась 403 танков, 329 боевых машин пехоты, 291 бронетранспортера, 2238 боевых бронированных машин, 2580 автомобилей, 592 артиллерийских орудий, 53 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитной самоходной установки, десяти транспортно-заряжающих машин, 123 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десяти РЛС ПВО, а также 56 единиц инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830468469_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_5075e5b0123ebaaa3cb3c5629554285b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, украина, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Украина, Ка-52 "Аллигатор"
Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам и бронетехнике ВСУ в курском приграничье