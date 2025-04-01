Штурмовики группировки "Центр" пленили группу ВСУ в селе Запорожье
Штурмовики группировки "Центр" окружили и пленили группу ВСУ из пяти человек
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмового подразделения в зоне СВО
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 апр – РИА Новости. Штурмовики группировки "Центр" окружили и пленили группу ВСУ из пяти человек при освобождении Запорожья в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Нам сразу сказали, что заехала диверсионная группа, мы понимали, где они находятся. Начали брать в окружение дом, в котором находится противник", - рассказал стрелок по имени Артем из 428 мотострелкового полка 90 танковой дивизии.
Его командир взвода Артур отметил, что подойти к дому было не так просто – открытая дистанция составляла порядка 200 метров. Однако благодаря тому, что действия военнослужащих осуществлялись под контролем расчетов БПЛА, им удалось приблизиться к группе ВСУ.
"Очень было тяжело подойти. Дом из шлакоблока. После работы наших "камикадзе", FPV-дронов они чуть-чуть "потерялись", штурмовые группы подошли и заняли эти позиции", - рассказал Артем.
Его подчиненный Артем отметил, что группа ВСУ вела в начале беспорядочный огонь, но вскоре сдалась в плен.
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"Они выбросили оружие через окна и вышли с поднятыми руками, сдались. Оружие забрали, отвели их в подвал, чтобы свои же по ним не отработали с миномета, там связали", - отметил стрелок. На предоставленных МО РФ кадрах видны пятеро пленных, с их слов, все они служили в 153-й бригаде ВСУ и были мобилизованы ТЦК.
В МО РФ подчеркнули, что в боях за Запорожье успех штурмовикам обеспечили постоянный контроль действий пехоты с воздуха и ее взаимодействие с артиллерийскими расчётами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку оказали расчеты FPV-дронов и коптеров-разведчиков со сбросами гранат. Штурмовые подразделения заходили в село мелкими группами, держась ближе ко всевозможным укрытиям, проходя блиндажи и замаскированные укрытия.
"В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ и большое количество тяжёлых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений. Также бойцы группировки взяли в плен группу военнослужащих ВСУ", - заявили в МО РФ.
О завершении освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР Минобороны России сообщило 30 марта. Село расположено на красноармейском направлении примерно в 23-х километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск).
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