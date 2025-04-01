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Штурмовики группировки "Центр" пленили группу ВСУ в селе Запорожье

Штурмовики группировки "Центр" пленили группу ВСУ в селе Запорожье - РИА Новости, 01.04.2025

Штурмовики группировки "Центр" пленили группу ВСУ в селе Запорожье

Штурмовики группировки "Центр" окружили и пленили группу ВСУ из пяти человек при освобождении Запорожья в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:09:00+03:00

2025-04-01T05:09:00+03:00

2025-04-01T05:16:00+03:00

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ЛУГАНСК, 1 апр – РИА Новости. Штурмовики группировки "Центр" окружили и пленили группу ВСУ из пяти человек при освобождении Запорожья в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Нам сразу сказали, что заехала диверсионная группа, мы понимали, где они находятся. Начали брать в окружение дом, в котором находится противник", - рассказал стрелок по имени Артем из 428 мотострелкового полка 90 танковой дивизии. Его командир взвода Артур отметил, что подойти к дому было не так просто – открытая дистанция составляла порядка 200 метров. Однако благодаря тому, что действия военнослужащих осуществлялись под контролем расчетов БПЛА, им удалось приблизиться к группе ВСУ. "Очень было тяжело подойти. Дом из шлакоблока. После работы наших "камикадзе", FPV-дронов они чуть-чуть "потерялись", штурмовые группы подошли и заняли эти позиции", - рассказал Артем. Его подчиненный Артем отметил, что группа ВСУ вела в начале беспорядочный огонь, но вскоре сдалась в плен. "Они выбросили оружие через окна и вышли с поднятыми руками, сдались. Оружие забрали, отвели их в подвал, чтобы свои же по ним не отработали с миномета, там связали", - отметил стрелок. На предоставленных МО РФ кадрах видны пятеро пленных, с их слов, все они служили в 153-й бригаде ВСУ и были мобилизованы ТЦК. В МО РФ подчеркнули, что в боях за Запорожье успех штурмовикам обеспечили постоянный контроль действий пехоты с воздуха и ее взаимодействие с артиллерийскими расчётами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку оказали расчеты FPV-дронов и коптеров-разведчиков со сбросами гранат. Штурмовые подразделения заходили в село мелкими группами, держась ближе ко всевозможным укрытиям, проходя блиндажи и замаскированные укрытия. "В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ и большое количество тяжёлых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений. Также бойцы группировки взяли в плен группу военнослужащих ВСУ", - заявили в МО РФ. О завершении освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР Минобороны России сообщило 30 марта. Село расположено на красноармейском направлении примерно в 23-х километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск).

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460791.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожье, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность