https://ria.ru/20250401/sovbez-2008624784.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.04.2025

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:06:00+03:00

2025-04-01T13:06:00+03:00

2025-04-01T13:06:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "После трех (15.00 - ред.) он (Путин - ред.) проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. Будет открытая вступительная часть, президент сам обозначит тему заседания, (даст - ред.) соответствующие комментарии", - сказал Песков.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность