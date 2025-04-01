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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.04.2025
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13:06 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/sovbez-2008624784.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.04.2025
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:06:00+03:00
2025-04-01T13:06:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "После трех (15.00 - ред.) он (Путин - ред.) проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. Будет открытая вступительная часть, президент сам обозначит тему заседания, (даст - ред.) соответствующие комментарии", - сказал Песков.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Песков: Путин во вторник проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"После трех (15.00 - ред.) он (Путин - ред.) проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. Будет открытая вступительная часть, президент сам обозначит тему заседания, (даст - ред.) соответствующие комментарии", - сказал Песков.
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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