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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.04.2025
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:06:00+03:00
2025-04-01T13:06:00+03:00
2025-04-01T13:06:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "После трех (15.00 - ред.) он (Путин - ред.) проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. Будет открытая вступительная часть, президент сам обозначит тему заседания, (даст - ред.) соответствующие комментарии", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Песков: Путин во вторник проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ