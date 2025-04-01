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Суд изъял коррупционные активы экс-замначальника краснодарского ГУ МЧС - РИА Новости, 01.04.2025
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15:49 01.04.2025 (обновлено: 17:21 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/simonenko-2008689577.html
Суд изъял коррупционные активы экс-замначальника краснодарского ГУ МЧС
Суд изъял коррупционные активы экс-замначальника краснодарского ГУ МЧС - РИА Новости, 01.04.2025
Суд изъял коррупционные активы экс-замначальника краснодарского ГУ МЧС
Краевой суд изъял в пользу государства коррупционные активы экс-замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко почти на 360 миллионов рублей,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:49:00+03:00
2025-04-01T17:21:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
генеральная прокуратура рф
россия
краснодарский край
краснодарский краевой суд
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Краевой суд изъял в пользу государства коррупционные активы экс-замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко почти на 360 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Краснодарский краевой суд полностью удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры России об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества и денежных средств бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. По решению краевого суда в казну государства взысканы коррупционные активы Симоненко на сумму почти 360 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По информации Генеральный прокуратуры, во время службы в МЧС он использовал свое служебное положение для незаконного обогащения. Для сокрытия реального материального положения Симоненко оформлял имущество на родственников, свойственников и доверенных лиц."Фактически работник МЧС являлся владельцем 55 объектов недвижимости, в том числе коммерческих, а также 32 дорогостоящих автомобилей, на приобретение которых потратил более 300 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.Также, отмечают в ведомстве, Симоненко не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при реализации должностных полномочий в отношении своего племянника, замещавшего должность заместителя начальника одного из отделов краевого управления МЧС России.По требованию Генпрокуратуры России Симоненко и его родственник уволены со службы в связи с утратой доверия, сведения о них размещены в соответствующем публичном реестре.О задержании Симоненко сообщалось в начале августа 2024 года, тогда же столичный суд заключил его под стражу.Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года.Ранее РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф, россия, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Генеральная прокуратура РФ, Россия, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
Суд изъял коррупционные активы экс-замначальника краснодарского ГУ МЧС

Суд изъял имущество почти на 360 млн рублей у экс-замглавы краснодарского ГУ МЧС

© Фото : МЧС Краснодарского края/TelegramЭкс-замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко
Экс-замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : МЧС Краснодарского края/Telegram
Экс-замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Краевой суд изъял в пользу государства коррупционные активы экс-замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко почти на 360 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Краснодарский краевой суд полностью удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры России об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества и денежных средств бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. По решению краевого суда в казну государства взысканы коррупционные активы Симоненко на сумму почти 360 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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По информации Генеральный прокуратуры, во время службы в МЧС он использовал свое служебное положение для незаконного обогащения. Для сокрытия реального материального положения Симоненко оформлял имущество на родственников, свойственников и доверенных лиц.
"Фактически работник МЧС являлся владельцем 55 объектов недвижимости, в том числе коммерческих, а также 32 дорогостоящих автомобилей, на приобретение которых потратил более 300 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
Также, отмечают в ведомстве, Симоненко не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при реализации должностных полномочий в отношении своего племянника, замещавшего должность заместителя начальника одного из отделов краевого управления МЧС России.
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По требованию Генпрокуратуры России Симоненко и его родственник уволены со службы в связи с утратой доверия, сведения о них размещены в соответствующем публичном реестре.
О задержании Симоненко сообщалось в начале августа 2024 года, тогда же столичный суд заключил его под стражу.
Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года.
Ранее РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.
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